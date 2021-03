La Agencia Europea del Medicamento descarta la relación entre la vacuna de AstraZeneca y los casos de trombos

Dinamarca ha suspendido la vacunación con AstraZeneca por posibles efectos de trombos. Italia ha retenido temporalmente la vacunación con un lote de AstraZeneca por precaución, tras los problemas de coagulación en otros países europeos. Las autoridades noruegas también han comunicado este jueves la suspensión de la vacuna de AstraZeneca. Pero la Agencia Europea del Medicamento ha afirmado este jueves que no ve problemas.

"No hay indicios de que la vacunación haya causado estas afecciones, que no figuran como efectos secundarios de esta vacuna. La posición del comité de seguridad de la EMA es que los beneficios de la vacuna continúan superando sus riesgos y la vacuna puede continuar administrándose mientras se está investigando los casos tromboembólicos. La EMA ya está revisando todos los casos y otras afecciones relacionadas con los coágulos de sangre, notificados después de la vacunación con la vacuna contra la COVID-19 AstraZeneca", afirma la EMA: "El número de casos tromboembólicos en personas vacunadas no es mayor que el observado en la población general. Hasta el 10 de marzo de 2021, se habían notificado 30 casos de episodios tromboembólicos entre cerca de 5 millones de personas vacunadas con la vacuna COVID-19 AstraZeneca en el Espacio Económico Europeo".

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha querido, por su parte, transmitir este jueves un mensaje de "prudencia y tranquilidad" por la suspensión en Dinamarca de la administración de la vacuna de AstraZeneca tras registrar "graves casos de trombos", informa Efe, algo que en España no ha ocurrido.

"No se ha confirmado que los coágulos de sangre en Dinamarca hayan sido causados por la vacuna de AstraZeneca", ha dicho el regulador británico: "Los coágulos de sangre pueden ocurrir de forma natural y no son infrecuentes. En la actualidad, se han administrado más de 11 millones de dosis de la vacuna COVID-19 AstraZeneca en todo el Reino Unido".

La Dirección General de Sanidad de Dinamarca (SST), informa Efe, ha anunciado este jueves la suspensión temporal durante 14 días de la vacuna de AstraZeneca tras registrar "graves casos de trombos" en algunas personas que la habían recibido. Las autoridades resaltan que en este momento no se puede concluir que haya una relación directa entre la vacuna y los trombos, según explicaron en un comunicado. Uno de los casos investigados está relacionado con una muerte.

El director de la SST, Søren Brostrøm, resaltó que se trata de una pausa y que hay "buena documentación" de que la vacuna de AstraZeneca es "segura y efectiva", pero que las autoridades danesas se ven obligadas a reaccionar ante informaciones de posibles efectos "de Dinamarca y otros países europeos".

Todas las citas e invitaciones a solicitar cita para recibir esa vacuna quedan suspendidas, y quienes ya hayan recibido la primera dosis deberán esperar hasta nuevo aviso.

La Agencia Italiana de Medicamentos (AIFA), por su parte, ha informado de que este jueves ha suspendido temporalmente la vacunación con un lote de la farmacéutica AstraZeneca por precaución, tras los informes sobre los problemas de coagulación diagnosticados en varios países europeos.

La agencia ha explicado en un comunicado, informa Efe, de que tras las informaciones sobre problemas de salud detectados en otros países europeos, ha bloqueado la inoculación de las dosis del lote ABV2856.

La AIFA destaca que por ahora "no se ha establecido ningún vínculo causal entre la administración de la vacuna y estos eventos" detectados en otros países y que se están realizando los controles necesarios, recabando la documentación clínica pertinente. Las muestras de este lote serán analizadas por el Instituto Nacional de Salud italiano.

Estonia, Lituania, Letonia y Luxemburgo también han suspendido la inmunización con las dosis de ese lote en concreto, que fue recibido por 17 países de la Unión Europea, incluidos España, Polonia, Malta, Francia y Grecia, según la EMA.

En este sentido, las autoridades noruegas han anunciado también este jueves que suspenden el uso de la vacuna de AstraZeneca tras la decisión danesa. Vamos a esperar a ver si hay alguna conexión entre la vacuna y esos casos de trombos", ha dicho el director de infecciones del Instituto de Salud Pública (FHI) noruego, Geir Bukholm.

A diferencia de sus vecinas Noruega y Dinamarca, Suecia ha rechazado sin embargo detener de forma temporal el uso de esa vacuna. "Creemos que no hay base suficiente para suspender la vacunación con AstraZeneca", ha dicho Veronica Arthurson, de la Agencia Sueca del Medicamento.