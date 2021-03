La curva de contagios en Europa sigue creciendo y avanza en vertical

La curva de contagios de COVID-19 continúa creciendo en Europa —haciéndolo prácticamente en vertical— mientras en el resto de regiones del mundo desciende (Norteamérica) o se encuentra más o menos en fase de meseta (Latinoamérica y Caribe, Asia), según los últimos datos mundiales recopilados por la Universidad de Johns Hopkins analizados por elDiario.es.

Los casos están subiendo en una veintena de países, la mayoría de ellos en la zona de Europa del Este: Polonia, Ucrania, República Checa, Rumanía, Serbia, Hungría... Si en enero Portugal era, dentro los países más afectados, el que registraba una mayor tasa de casos por habitante, desde hace semanas es la República Checa la nación que se encuentra en esta situación. Es, también, el segundo en muertes por habitante. Eslovaquia registra en estos momentos la mayor tasa de mortalidad.

Destaca también el caso de Italia: el país transalpino registró la semana pasada más de 130.000 nuevas infecciones de COVID-19, ocupando así el puesto número uno en la lista de países europeos que más casos registran.



Fuente: Universidad Johns Hopkins



Los casos en países como Rusia, Francia y Alemania se mantienen estables con respecto a la semana anterior. Mientras, España, Portugal, Reino Unido, Irlanda y Albania siguen siendo la excepción a la tendencia ascendente que se viene registrando en el resto del continente desde mediados de febrero.

Portugal se mantiene confinado desde el 15 de enero para reponerse de la tercera ola, que ha sido el momento más duro de la pandemia en el país, en el que se han batido récords. El Gobierno no prevé levantarlo hasta, al menos, el próximo 16 de marzo. Reino Unido, mientras tanto, permitirá cierto contacto social y la vuelta de los niños a los colegios el 8 de marzo, pero las tiendas no esenciales y la hostelería al aire libre no podrán reabrir hasta, por lo menos, mediados de abril.