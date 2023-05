El apoyo a la derecha crece en Madrid: el voto conservador se ha ensanchado en la última década

La victoria del Partido Popular en Madrid el 28M ha sido incuestionable y devuelve a la formación a las mayorías absolutas que tuvo en el pasado. Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida podrán gobernar en solitario como ya hicieron en el pasado Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón. Aunque en porcentaje no hayan superado el 50% de los sufragios, como si hicieron sus predecesores, el resultado de Podemos-IU, que no logra representación, ha decantado la balanza de los escaños en favor de Ayuso y Almeida. ¿Eso significa que el apoyo en las urnas a la derecha en realidad ha bajado en Madrid respecto a hace una década? No. De hecho, se ensancha si se suma el voto a Vox.

Ayuso y Almeida arrasan y recuperan las mayorías absolutas para el PP en Madrid

Más

Ayuso y Almeida cosecharon el peor resultado del PP en unas municipales y autonómicas en 2019, pero la reunificación del voto de la derecha en torno al PP –sobre todo, por la desaparición de Ciudadanos–, una tendencia que ya se evidenció en las autonómicas de 2021, le ha llevado de nuevo a concentrar todo el poder de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital.

Cuando se analizan los resultados de este domingo en ambas instituciones, el mapa para la izquierda es desolador. Madrid es históricamente conservadora y la izquierda, una vez más, no ha podido revertir esa tendencia. De hecho, el espacio de la derecha se ha ensanchado durante la última década. PP y Vox suman más votos que los que tenía el partido liderado ahora por Alberto Núñez Feijóo cuando estaba en solitario.

Si en 2007 Esperanza Aguirre logró mayoría absoluta tras hacerse con 1.592.162 votos, Ayuso ha sumado este domingo 1.586.985 sufragios. La clave en 2023 es que existe Vox, un partido que nace como una escisión del PP madrileño. La derecha suma hoy los 245.215 que se lleva el partido liderado por Santiago Abascal. Esto hace un total de 1.832.200 votos para las opciones conservadoras. En porcentajes, Aguirre obtuvo el 55,7% de los votos, mientras que Ayuso ha contado con el 44,5% de los apoyos. Con la suma de Vox y Ciudadanos el porcentaje de voto asciende hasta el 56,3%.







Ayuso, sin embargo, suma menos votos que en la repetición electoral de 2021, cuando logró 1.631.608 votos, el 44% de los votos y 65 escaños. ¿Por qué sube, sin embargo, en diputados? Esto se explica por el resultado que ha obtenido la candidatura de Podemos-IU-Alianza Verde, que no pudo este domingo superar la barrera del 5% de los votos necesaria para tener representación en la Asamblea de Madrid. La coalición liderada por Alejandra Jacinto se quedó muy cerca con el 4,8% de apoyo. Ese puñado de diputados se fueron mayoritariamente para Ayuso, que suma 71 escaños, tres más que los necesarios para una mayoría absoluta.







A tenor de los datos, Madrid es conservadora tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad. La derecha ha ganado en prácticamente todas las elecciones de las últimas dos décadas con contadas excepciones en la región. Una de ellas, en los comicios que terminaron en el Tamayazo de 2003 –dos diputados del PSOE cambiaron su voto en la investidura e impidieron hacer presidente a Rafael Simancas–. La última vez, en las autonómicas de 2015, en las que la izquierda no gobernó por los 130.000 votos que se perdieron en la candidatura de IU encabezada por Luis García Montero, que se quedó por debajo del 5% mínimo por muy poco e hizo que Cristina Cifuentes gobernase con el apoyo de Ciudadanos. En todas sus victorias en Madrid, la izquierda ha vencido por la mínima y solo por la abstención de la mayoría social conservadora en la región.







Casi un millón de votos para la derecha en la capital

Si se analizan los datos obtenidos por Almeida en el Ayuntamiento de Madrid, pasa algo parecido. En 2007, Alberto Ruiz Gallardón obtuvo 877.544 votos y el 55,7% de los votos. Cuatro años después, el también exministro bajó hasta los 756.952 sufragios, el 49,7%. Almeida logró este domingo 729.302 votos, solo 30.000 menos que Gallardón hace una década, y el 44,5% –de nuevo el resultado de Podemos-IU muy cerca del 5%, pero sin alcanzarlo, ha facilitado la mayoría absoluta de Almeida–. La arrolladora victoria de la derecha queda patente si se suman los 148.658 votos que ha obtenido Vox y los 45.000 de Ciudadanos que hacen un total de 922.960 votos para las opciones conservadoras.







La llegada de Manuela Carmena a la alcaldía, en 2015, fue una de esas contadas ocasiones en las que la izquierda quedó ligeramente por delante de la derecha, gracias a la desmovilización de la derecha. El PP de Madrid vivía su peor momento asolado por los casos de corrupción, con una Esperanza Aguirre como candidata municipal vinculada a todos esos escándalos. Que Aguirre no sumaba al PP por aquel entonces se explica, por ejemplo, en que tuvo casi 14.000 votos menos en la ciudad de Madrid de los que ganó ese año en las autonómicas Cifuentes. Hubo además otro factor: más voto extraparlamentario en la derecha que en la izquierda. Vox y UPyD obtuvieron casi 40.000 votos y ni un solo escaño, mientras que en la izquierda el voto perdido con la candidatura de IU fue bastante menor: 27.000 votos.







¿Qué pasó en 2019 para que el PP obtuviera su peor resultado? Los movimientos de votos en la izquierda no fueron tantos. Respecto al resultado que obtuvo Carmena cuatro años antes, el apoyo a sus candidaturas paso de alrededor de 519.000 a 504.000 votos. Poco más de 15.000 votos menos: prácticamente lo mismo que sumó IU-Madrid en Pie respecto a la candidatura de IU de 2015. Ambas fueron extraparlamentarias.

La simetría es casi exacta. La suma de Carmena+IU da prácticamente los mismos votos en 2015 (547.312) que en 2019 (546.845). La diferencia es de solo 527 votos en estos cuatro años. El espacio a la izquierda del PSOE sumó prácticamente lo mismo, quien perdió fue el PSOE que se dejó 25.000 votos con Pepu Hernández. En la cita electoral de este domingo, la izquierda ha sumado 673.643 votos y se queda muy lejos de los 922.960 sufragios que han apoyado opciones conservadoras.

__________________

Te necesitamos más que nunca

El resultado electoral de las elecciones municipales y autonómicas no deja lugar a dudas. Viene una ola reaccionaria y la mayoría de los medios nadan en esa misma dirección. elDiario.es se ha convertido en uno de los pocos periódicos de referencia, con capacidad de marcar la agenda y destapar investigaciones exclusivas, que sigue siendo independiente y no está capturado por la derecha. Si crees que el periodismo importa y afecta a nuestras vidas, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca.

Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.