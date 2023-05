Ayuso y Almeida arrasan y recuperan las mayorías absolutas para el PP en Madrid

El Partido Popular arrasa en Madrid. El triunfo es indiscutible para los populares en la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital donde tanto Isabel Díaz Ayuso como José Luis Martínez-Almeida han logrado este 28M la ansiada mayoría absoluta para el PP con 69 escaños y 29 concejales, respectivamente. Los 'populares' recuperan las mayorías absolutas que habían cosechado en el pasado Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón.

Díaz Ayuso mejora su resultado de hace dos años con cinco escaños más (70) y el 46,88% de los votos y podrá gobernar en solitario –la mayoría absoluta se sitúa en 68 escaños–. Más Madrid vuelve a liderar la oposición en la región al ser la segunda fuerza más votada. La candidatura de Mónica García suma cuatro escaños más que en 2021 hasta los 28. El PSOE de Juan Lobato que había estado por delante de Más Madrid casi todo el escrutinio, vuelve a quedar por detrás aunque mejora el resultado de hace dos años con tres diputados más. Vox cae con el crecimiento del PP, pero logra salvar los muebles y se queda en 10 diputados frente a los 12 que consiguió en 2021.

La peor noticia ha sido para la candidatura de Podemos-IU-Alianza Verde. La coalición encabezada por Alejandra Jacinto desaparece de la Asamblea de Madrid al no lograr el umbral del 5% en votos necesario para obtener representación. La coalición se ha quedado a las puertas con un 4,88% de los votos, perdiendo los 10 escaños que logró la lista de Pablo Iglesias en 2021.

Ayuso se hace así con la ansiada mayoría absoluta que le permitirá gobernar en solitario tras dos años gobernando gracias al apoyo de votos de Vox. La lideresa del PP de Madrid logra su mejor resultado en su tercera cita con las urnas tras una campaña de perfil nacional y marcada por la polarización con ETA como principal reclamo. La presidenta regional llegó a pedir la ilegalización de EH Bildu contra el criterio de su partido.

Almeida, mayoría absoluta; Podemos, de nuevo fuera

A nivel municipal, la izquierda no ha logrado dar el vuelco en el Ayuntamiento de Madrid que tanto anhelaba. El alcalde y candidato del PP, José Luis Martínez-Almeida, volverá a mandar en Cibeles, pero esta vez con mayoría absoluta, rentabilizando la desaparición de Ciudadanos, que ha perdido los once concejales que logró en 2019. El candidato del PP ha pasado de 15 ediles a 29 asientos. Podemos ha vivido una noche de infarto, manteniéndose dentro de Cibeles hasta el filo de las once de la noche, momento en el que ha caído por debajo del 5%, porcentaje mínimo necesario para tener representación.

Almeida logra así beneficiarse del 'efecto Ayuso' y podrá gobernar en solitario, sin la extrema derecha de Vox, cuyo candidato, Javier Ortega Smith, suma a sus cuatro ediles un concejal más. Se cumple así su deseo que ha estado repitiendo machaconamente durante toda la campaña, pidiendo “una amplia mayoría” para no tener que depender de Vox, con cuyo candidato y aliado terminó rompiendo al final de esta legislatura y la relación era casi inexistente.

Más Madrid con Rita Maestre pierde siete concejales y pasa de los 19 concejales que logró en 2019 Manuela Carmena a 12, y de ser el partido más votado a ocupar el segundo puesto con el 19% de los votos, lo que mantendrá a Maestre de nuevo como líder de la oposición. La exministra y candidata del PSOE, Reyes Maroto, logra mejorar los resultados de los socialistas pasando de 8 ediles a 11, tres más que en 2019 cuando la candidatura fue liderada por Pepu Hernández que terminó abandonando el Ayuntamiento.

La candidata a la alcaldía de Madrid por Más Madrid, Rita Maestre, que ha echado el resto en esta campaña, llegaba al local del barrio de La Latina donde el partido ha seguido la noche electoral rozando las ocho de la noche. A esa hora también aparecía por allí la aspirante a la Comunidad de Madrid, Mónica García. Las dos desaparecieron en el área VIP habilitada para los dirigentes del partido desde donde se escuchaban de vez en cuando gritos como de alegría. Sin embargo, nadie salió a hacer valoraciones ni declaraciones y el silencio se adueñó de la formación durante todo el escrutinio.

Ciudadanos desaparece del Ayuntamiento de Madrid. Begoña Villacís no logra mantener la representación en la capital después de que la formación se quedase fuera de la Asamblea regional en 2021. La aún vicealcaldesa de Madrid solo retiene 38.000 votos, el 2%, muy lejos del 5% necesario para seguir Cibeles. Almeida es quien rentabiliza esos votos. “Ha sido una derrota sin paliativos y no me gusta edulcorar la realidad”, ha dicho Villacís tras conocerse los resultados.

El cinturón rojo de Madrid se diluye: la izquierda pierde Móstoles, Leganés y Alcorcón

Ayuso había centrado en el último año buena parte de su discurso en mantener el pulso por los municipios del sur, tradicionales feudos de la izquierda, que la habían apoyado mayoritariamente en las elecciones autonómicas de 2021. De hecho, la líder del PP celebró en Fuenlabrada el aniversario de aquel triunfo, en una suerte de lanzamiento de la campaña a un año vista de estos comicios. En ese municipio, el PSOE ha mantenido este domingo la mayoría absoluta, mientras el crecimiento de los ‘populares’, que pasan de tres a siete concejales, se produce a costa de Ciudadanos, que no consigue representación.

Más allá de Fuenlabrada, el resultado en el conocido como el cinturón del sur ha sido dispar en estas municipales. El PSOE es el partido más votado en Getafe y Parla, mientras el PP ha hecho lo propio en otros como Móstoles, Leganés, Alcorcón y Rivas-Vaciamadrid. Pero la aritmética es otra cosa: la izquierda suma en Getafe, Parla y Rivas, donde el partido más votado de la izquierda es la confluencia entre IU, Más Madrid y Equo, de la que se desmarcó Podemos, que se ha quedado fuera.

En Leganés, el PP podría gobernar si consigue el apoyo de Vox y Unión por Leganés. En Móstoles duplica sus concejales, de seis a 12. El PSOE, que llevaba como candidata a la alcaldesa Noelia Posse, a la espera de juicio por el ‘caso ITV’, pierde el consistorio porque la izquierda no suma. Y en Alcorcón, el ‘popular’ Antonio González Terol, uno de los últimos fieles a Pablo Casado y recuperado por Ayuso para esta plaza, ha conseguido duplicar su resultado: de 6, a 12. De nuevo, buena parte de este aumento tiene su contrapeso en la caída de Ciudadanos, que se queda sin representación.