La extrema derecha israelí asalta un centro de detención para defender a los militares acusados de torturas a palestinos

La Policía Militar de Israel ha arrestado este lunes a varios soldados por haber cometido presuntamente abusos contra un preso palestino que se encuentra en el centro de detención israelí de Sde Teiman, un centro penitenciario ubicado en el sureño desierto del Néguev donde varias ONG han denunciado que Israel práctica tortura a los detenidos de manera sistemática.

Tras las detenciones, cerca de 200 manifestantes y varios diputados de extrema derecha han irrumpido en el centro de detención, informa el diario Haaretz. Agentes de la policía militar se han enfrentado a varios soldados que se han atrincherado en el centro y se negaban a abandonarlo. Fuentes consultadas por el periódico israelí aseguran que los manifestantes arrojaron gas pimienta a los agentes que entraron a la cárcel para detener a los soldados acusados de abusos.

Según la prensa local, que cita fuentes del Ejército israelí, hay órdenes de detención contra diez soldados y nueve de ellos han sido arrestados esta misma tarde para ser interrogados. En medios y redes sociales circularon imágenes de un fuerte altercado entre militares, en el que un grupo de soldados encapuchados increpaban a otros con el rostro descubierto.

“Tras presuntos abusos sustanciales contra un detenido recluido en el centro de detención de Sde Teiman, por orden del Cuerpo del Fiscal General Militar, se abrió una investigación”, ha indicado el Ejército a la Agencia EFE, sin dar más detalles. El diario Haaretz ha informado que el preso palestino fue trasladado a un hospital con graves lesiones que le impiden caminar.

La extrema derecha critica la detención de los soldados

El arresto de los soldados ha causado indignación entre los líderes de los partidos de extrema derecha, quienes han abogado abiertamente por maltratar a los palestinos detenidos e inclusive aplicarles la pena de muerte.

“Los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel merecen respeto. Quiten las manos de nuestros heroicos guerreros”, ha escrito el ministro de Finanzas, el colono ultranacionalista Bezalel Smotrich, en la red social X.

El ministro de Seguridad Nacional, el extremista antiárabe Itamar Ben Gvir, también ha criticado la detención de los uniformados y ha dicho ante medios locales que acudirá a Sde Teiman junto a legisladores de su partido, Poder Judío, a manera de protesta.

“El espectáculo de agentes de la Policía Militar viniendo a detener a nuestros mejores héroes en Sde Teiman es nada menos que vergonzoso”, ha dicho Ben Gvir, cuyo ministerio controla la Policía de Israel y el Servicio de Prisiones de Israel.

En tanto, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa del Parlamento israelí, Yuli Edelstein, ha anunciado una audiencia urgente para este martes con el objetivo de abordar el tema, a pesar de que este lunes se inició el receso parlamentario de verano.

“No me parece aceptable una situación en la que policías militares enmascarados asalten una base de las Fuerzas de Defensa de Israel y no permitiré que vuelva a ocurrir. Nuestros soldados no son criminales”, ha dicho el legislador, del derechista partido Likud, en un mensaje en X.

El líder de la oposición, el ex primer ministro Yair Lapid, ha condenado las expresiones de los líderes de ultraderecha, al asegurar que “están destruyendo la cadena de mando y santificando la criminalidad”.

Al menos 36 palestinos muertos en Sde Teiman

Desde que estalló la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás el 7 de octubre de 2023, miles de palestinos, principalmente de Gaza, han sido internados en Sde Teiman.

En esa cárcel, las autoridades israelíes practican torturas, palizas y agresiones sexuales en zonas sin cámaras de seguridad contra palestinos, muchos de ellos presos sin tener cargos formales en su contra, según denuncias de la ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos de Israel y de Amnistía Internacional, con sede en Londres.

Al menos 36 palestinos han muerto mientras estaban presos en Sde Teiman y unos 124 de ellos siguen en ese lugar, según medios israelíes, a pesar de que la fiscal general israelí pidió que los presos fueran trasladados.

La semana pasada, la organización Human Rights Watch publicó un informe que se basa en imágenes tomadas y publicadas por los propios soldados y activistas israelíes en el que denuncia que Israel está cometiendo crímenes de guerra contra los presos palestinos, incluidos niños, al someterlos a violencia sexual y tratos inhumanos, basándose en imágenes tomadas y publicadas por los propios soldados y activistas israelíes.