El ministro iraní de Asuntos Exteriores aterriza por sorpresa en Biarritz y se reúne con su homólogo francés

Un avión oficial iraní ha aterrizado este domingo en Biarritz, en el suroeste francés, en plena celebración de la cumbre del G7 en la ciudad No tiene previsto reunirse con representantes de EEUU y Francia insiste en que no está invitado al G7 y su presencia obedece a que su homólogo está en la ciudad Macron ha tenido que aclarar por la mañana que el G7 no puede darle un "mandato formal" para hablar con Irán sobre el acuerdo nuclear tras un desmentido de Trump