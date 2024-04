Milagros Tolón da su apoyo personal a Pedro Sánchez: “Es evidente que sí merece la pena seguir”

Milagros Tolón, delegada de Gobierno en Castilla-La Mancha, ha transmitido su apoyo a Pedro Sánchez tras su anuncio de que seguirá en el cargo de presidente de Gobierno. “La decisión supone un impulso a las políticas sociales que mejoran la vida de la gente y que tiene su reflejo en la vida real de las personas”, aseveró en declaraciones difundidas por la delegación. “Es evidente que sí merece la pena seguir trabajando para mejorar la vida de las personas”.

De este modo, quiere dar su “apoyo personal” a Sánchez para “seguir luchando” para que el “insulto y la mentira no se instalen en el debate público”. “Y por una sociedad más libre y más democrática”, señaló. Y es que “a pesar del acoso que hemos sufrido y los obstáculos que hemos tenido que superar, es evidente que sí merece la pena seguir trabajando para mejorar la vida de las personas y hacer de España un país mejor y más justo”.

“Vamos a seguir trabajando sin descanso, con firmeza, con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y consolidación de derechos y libertades”, aseveraba Tolón, que es delegada del Gobierno de Pedro Sánchez en Castilla-La Mancha desde diciembre de 2023.

Aún no hay reacciones del PSOE castellanomanchego ante su anuncio de la mañana de este lunes, si bien Emiliano García-Page ha mostrado su apoyo en varias ocasiones, la última durante la celebración del Comité Federal socialista celebrado este pasado sábado 27 de abril. “A este partido no le van a quitar la moral los que no tienen ninguna”, resaltaba.