El PP, en un Parlamento Europeo vacío durante un debate sobre la DANA: “¿Ribera va a ser premiada cuando hay cuerpos bajo el barro?”

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha encontrado en la DANA la nueva excusa para atacar a Teresa Ribera, la aspirante española a una de las vicepresidencias de la Comisión Europea de Ursula von der Leyen, y ha elevado esa batalla al Parlamento Europeo. Tras un tenso examen a la candidata española este martes ante las correspondientes comisiones parlamentarias que deben evaluarla en el que el PP llegó a insinuar que tendrá que rendir cuentas ante la justicia, pese a que no hay ningún procedimiento abierto, los eurodiputados populares han redoblado la ofensiva durante un debate sobre la catástrofe que estaba previamente previsto a instancias de Compromís ante un hemiciclo vacío.

Que el hemiciclo de la Eurocámara esté prácticamente vacío durante los plenos es habitual, pero en este caso el PPE ha hecho de la gestión de la DANA un casus belli contra Ribera que ha desatado en una crisis política que amenaza incluso la mayoría que hasta ahora sustenta la coalición europea.

“Destaco la contradicción terrible que cometemos al dedicarnos a lamentar las muertes al mismo tiempo en la habitación de al lado premiamos con una vicepresidencia de la Comisión Europea a la ministra que en el Gobierno de España es la competente en inundaciones”, ha expresado el eurodiputado Esteban González Pons: “Con toda la consideración, pero con el alma encogida y como valenciano, ruego al Grupo Socialista que tenga la sensibilidad de proponer a otra candidata”. La exigencia, que esta mañana había verbalizado Feijóo, se produce a pesar de que Von der Leyen, que es de su misma familia política, mantiene intacto su respaldo a Ribera como vicepresidenta de Competencia y Transición Justa y Limpia para su nuevo gabinete.

“¿Precisamente la ministra competente va a ser premiada cuando todavía hay cuerpos sin recuperar debajo del barro?”, ha interrogado al hemiciclo en el que apenas había un puñado de representantes usando las víctimas con fines políticos antes de preguntarse: “¿Sólo yo veo la inmoralidad?”. Lo que sí ha reconocido González Pons es que “las instituciones no han estado a la altura del desastre” en términos generales.

No obstante, el PP de Feijóo ha situado en Bruselas a Ribera como prácticamente la única responsable de la gestión de la crisis, a pesar de que el mando corresponde a las autoridades regionales exportando el debate nacional, algo a lo que están ya acostumbrados los eurodiputados del resto de Europa. “Ha abdicado de todas sus competencias, es responsable de la prepación, prevención y respuesta de un desastre climático”, ha reforzado la portavoz, Dolors Montserrat, que ha asegurado que la DANA “invalida su futuro en Europa”.

En plena tensión de la coalición que sustenta a Von der Leyen precisamente por la amenaza del PPE al nombramiento de Ribera, ha sido la jefa del grupo socialista a nivel europeo, la española Iratxe García, que ha acusado a la derecha de “politizar la tragedia”. “Ayer mismo tuvieron la desfachatez de acusar a Teresa Ribera con ser la responsable de la gestión de la DANA con el único objetivo cobarde de ocultar sus propios errores”, ha reprochado al PP tras recordar que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, estuvo ausente e ilocalizable en una comida cuando la situación se complicaba y que su Gobierno ignoró las alertas.

“Siento mucha vergüenza de que se use de forma partidista el dolor, que se use la muerte de más de 200 personas”, ha recriminado el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, que ha recordado que el “pueblo valenciano” sabe quién es el “culpable”. Así, ha pedido a los conservadores que quiten del poder a Mazón: “Es el responsable de las víctimas humanas”. También se ha dirigido al PSOE, al que ha recordado que la ayuda no llegó “a tiempo”. “Aunque las competencias son claras, tenemos la necesidad de que la ayuda llegue en el primer momento”, ha criticado Marzà, que considera que se debería haber apartado a Mazón del mando. “Hemos estado abandonados”, ha acabado Marzà, que ha pedido a la UE que no abandone a los valencianos.

“El PP ha hecho una gestión incompetente y homicida”, ha afirmado la parlamentaria de Podemos Irene Montero, que ha asegurado que “la gestión del PP ha costado vidas”. También ha defendido que ahora la “prioridad es construir un fuerte escudo social” y ha aprovechado para atacar a los socialistas por “pactar” un nuevo mandato con Von der Leyen.

“Los valencianos no se merecen el bochornoso espectáculo que vemos desde hace dos semamss y desde hace dos días en este Parlamento. Me siento avergonzada. ¿No sienten vergüenza de usar esta desgracia para hacer política? Ante la negligencia de Mazón y su Gobierno y los bochornosos discursos negacionistas del cambio climático y los bulos de la extrema derecha nuestra respuesta solo puede ser escudo social”, ha agregado la eurodiputada de Sumar Estrella Galán.

Negar que haya sido el cambio climático el responsable de la DANA es lo que ha hecho el portavoz de Vox, Jorge Buxadé: “Políticos insensatos como Ursula, Sánchez, Teresa Ribera, Iratxe García dicen que la culpa es del cambio climático. Cualquier español sabe que las lluvias torrenciales e inundaciones en levante son periódicas y lo que faltan son infraestructuras”. El eurodiputado de la extrema derecha ha asegurado que “lo que mata es no declarar la emergencia nacional” como reproche al Ejecutivo central.