El Gobierno acusa a Feijóo de intoxicar “con bulos” a Bruselas tras exigir que Ribera no sea candidata a la Comisión

El Gobierno mantiene intacta su estrategia de no entrar al choque público con el PP a cuenta de la gestión de la DANA pero cree que los de Feijóo han pasado todas las líneas rojas con el intento de boicot a Teresa Ribera en Bruselas. Este miércoles, los reproches de la oposición al Ejecutivo de Pedro Sánchez han sido incesantes durante la comparecencia en el Congreso del ministro de Política Territorial y durante la posterior sesión de control. Unas críticas que han sido esquivadas por la bancada azul hasta que el líder de la oposición ha comparecido para exigir públicamente que la vicepresidenta no sea candidata a la Comisión.

“No hay derecho a que Bruselas esté a expensas de la pataleta del señor Feijóo. Está intentando dar inestabilidad al Gobierno Europeo. Y no tiene derecho a intentar contaminar las instituciones europeas de la política de la mentira y el bulo que practica aquí”, ha arremetido María Jesús Montero en los pasillos del Congreso contra el presidente de los populares.

Solo unos minutos antes, y después de no aparecer en toda la mañana por el Pleno durante la comparecencia del ministro de Política Territorial a la que tampoco ha acudido el presidente del Gobierno, Feijóo ha convocado a la prensa del Congreso para respaldar a un Carlos Mazón acorralado, para responsabilizar a Teresa Ribera de la mala gestión de la DANA y para exigir de manera solemne su retirada como candidata a la Comisión.

“Fallaron todos los ministerios”, ha dicho antes de centrar todos sus ataques en Ribera, que está en vías de ser elegida vicepresidenta de Competencia de la Comisión Europea. Feijóo ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que elija a otra persona de su Gabinete para el puesto: “España no merece esta comisaria”. Hoy mismo, la candidata a presidir la Comisión, la miembro de los populares europeos Ursula von der Leyen, ha ratificado su apoyo a Ribera.

“Ayer la candidata española no superó el primer examen. Es una situación inusual y preocupante para Europa y nuestro país”, ha sostenido Feijóo, que ha obviado que el martes no se votó a ninguna de las seis personas que optan a alguna Vicepresidencia en la Comisión. El líder del PP ha tildado de “chantaje” que el Gobierno mantenga su apuesta por Ribera y ha asegurado que “no es la que España necesita como candidata ni la que la Comisión necesita como vicepresidenta”.

“No debería ser premiada con un puesto de relevancia en la UE en nombre España”, ha añadido. “Pido al Gobierno que retire la candidatura de Teresa Ribera y proponga a otra persona que concite el apoyo de la sociedad”, ha sostenido. Feijóo ha vuelto a deslizar la posibilidad de que Ribera tenga problemas judiciales por su papel en la tragedia de València y ha pedido alguien “libre de sospecha”.

Esta ofensiva de los populares contra la vicepresidenta como estrategia para enmascarar el escándalo político en el que ya se ha convertido la gestión de Carlos Mazón al frente de la Generalitat el pasado 29 de octubre es considerado en la Moncloa toda una declaración de hostilidades. Y por eso María Jesús Montero sí ha entrado en esta ocasión al cuerpo a cuerpo.

“Feijóo miente. Miente cuando dice que Ribera ha suspendido examen. Los seis vicepresidentes ejecutivos que se iban a votar han quedado pospuestos para votar en los próximos días. Es mentira que Ribera haya suspendido ningún tipo de prueba”, ha clamado Montero, que ha afeado el ataque del PP por un “interés partidista”. “No solo intenta instrumentalizar la política nacional, sino que ahora lo intenta en Europa. Esto supone inestabilidad para las instituciones europeas y habla por sí mismo de la falta de responsabilidad de Feijóo”, ha zanjado.

Dentro, en el hemiciclo, la estrategia de los populares ha quedado clara desde primera hora de la mañana: salvar a Mazón con un ataque al Gobierno centralizado en la figura de la vicepresidenta, a la que intentan boicotear su camino a la Comisión. “La responsable es Teresa Ribera”, ha dicho el portavoz Miguel Tellado durante la sesión de control. Antes, los populares han llegado a exigir explicaciones al Ejecutivo sobre dónde estaban Pedro Sánchez o su vicepresisenta a las cinco de la tarde del 29 de octubre, justo la hora en que se ha sabido que el presidente de la Generalitat estaba encerrado y sin cobertura en el reservado de un restaurante con una periodista valenciana.

“Nos preguntamos en qué estaba el Gobierno durante las dos horas y media más críticas de la catástrofe. ¿En qué estaban, señor Torres? Ni una llamada de teléfono. ¿Qué estaba haciendo en ese momento el señor Sánchez en la India, la señora Ribera en bruselas, el señor Morán en Colombia o la directora de protección civil en Brasil? Son las 5 de la tarde. ¿Por qué aquella tarde el señor Marlaska no decretó la emergencia nacional?”, ha lanzado el diputado del PP César Sánchez, que ha acusado al Ejecutivo de “dimitir de sus responsabilidades” y de “abandonar a los valencianos la misma tarde del 29 de octubre por no declarar la emergencia nacional”.

“Están a un relato imposible para intentar eludir sus responsabilidades. Pero no vamos a entrar en sus provocaciones, no vamos a entrar en las valoraciones políticas en este momento, tiempo habrá”, ha replicado María Jesús Montero desde su escaño. La vicepresidenta ha elevado el tono contra el PP para señalar que, aunque por ahora eviten las críticas en público, la gestión de la Generalitat no tiene defensa posible. “Los hechos son incontestables, por mucho que ustedes se empeñen en mentir respecto a lo que dijo el presidente. Pero ya estamos acostumbrados a sus mentiras. Recuerden el Prestige, el Yak-42 o el 11-M”, ha apuntado entre el murmullo de la bancada popular.

El PP: enfadado con Von der Leyen

Desde la dirección del PP, mientras, responden con desdén al apoyo explícito de Von der Leyen a Ribera y al hipotético fracaso de su intento de boicot: “Pregunten a Von der Leyen”. La relación de Feijóo con la presidenta de la Comisión es mala desde hace años y ha empeorado cuanto más se acercaba la jefa comunitaria a Pedro Sánchez.

“Ayer la candidata española no superó el primer examen. Es una situación inusual y preocupante para Europa y nuestro país”, ha sostenido Feijóo. Pero la realidad es distinta. No es que Ribera no pasara el examen, es que no hubo votación alguna. Ni sobre ella, ni sobre los otros candidatos.

Feijóo ha tildado de “chantaje” que el Gobierno mantenga su apuesta por Ribera, mientras oculta que el PP Europeo, incluido el suyo, está presionando a socialdemócratas y liberales en Bruselas para que acepten al candidato de la ultra Giorgia Meloni. De hecho, desde el PPE supeditan el apoyo a Ribera a que los demás apoyen a Raffaele Fitto.

El líder del PP ha rechazado intervenir este miércoles para dar la réplica al ministro de Política Territorial en su comparecencia extraordinaria sobre la DANA. De hecho, Feijóo ha estado ausente todo el debate. Después ha intentado justificarse y ha señalado que no podía intervenir por la ausencia del presidente del Gobierno, de viaje oficial en Azerbaiyán. Y ha redoblado los ataques contra Ribera, a la que incluso ha amenazado con los tribunales.