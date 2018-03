De la pancarta arrancada del 15M a la victoria política del 8M

Solo en los últimos 8 días, Mariano Rajoy ha tenido al menos tres oportunidades para evitar el desastre al que nos condena la declaración unilateral de independencia y el 155. No hablamos de hipótesis políticas imposibles de asumir por el presidente, no se trata de referéndums pactados ni de mediaciones internacionales. No hay que remontarse a cómo el PP ha sido el gran impulsor del nacionalismo catalán al perseguirlo. Hablamos de tres momentos específicos en esta última recta final, donde Rajoy podría haber sido el líder sensato que dice ser sin dejar de defender su línea política sobre Catalunya.

1.

El primero sucede cuando Puigdemont responde al requerimiento de Rajoy para que aclare si había declarado la independencia en aquel pleno tan confuso del 10 de octubre. El president catalán, no a la primera pero sí a la segunda, admitió que la DUI nunca fue tramitada.