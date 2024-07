Capellán sobre el acuerdo PSC-ERC: “La Rioja no puede aceptar un chantaje político unilateral”

“Solo comparezco cuando hay temas de importancia excepcional y cuando hay asuntos que afectan a La Rioja”. Así ha comenzado el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, su comparecencia ante los medios de comunicación, comparecencia convocada este mismo martes tras la reunión del Consejo de Gobierno. El motivo, valorar el anuncio de la dirección de Esquerra Republicana que asegura estar “muy satisfecha” con el contenido del pacto que ha cerrado este lunes con el PSC para la investidura de Salvador Illa. Según lo expuesto –de palabra y aún sin enseñar ningún documento– por los republicanos, el salto en la autonomía de Catalunya sería histórico, sobre todo en materia fiscal y financiera, al conseguir la Generalitat un estatus muy similar al que gozan las diputaciones vascas y Navarra.

“Se esta poniendo en juego el futuro de España como país”

Y así, junto al portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Domínguez, Capellán ha mostrado su rechazo al acuerdo adoptado entre el PSC y ERC. “No podemos permanecer callados ante la gravedad de este pre acuerdo, el Gobierno de España debe ser consciente de que se está poniendo en juego el futuro de España como país por lo que pido al Gobierno de la nación que adopte las medidas oportunas porque aún estamos a tiempo”. Y es que para el presidente de los riojanos, el pre acuerdo anunciado por ERC “rompe los principios que sustentan el estado de derecho y la democracia”, por lo que ha pedido al presidente, Pedro Sánchez, “que rectifique, que no ceda a ningún chantaje y que no permita que se rompan las reglas del juego democrático en España porque no podemos ser considerados ciudadanos de segunda en algo tan fundamental como son los recursos de todos”.

Un acuerdo que rompe las reglas del juego y la justicia social

Capellán ha censurado la forma y el fondo de este pre acuerdo. El fondo porque el pre acuerdo entre ERC y PSC “rompe las reglas del juego y rompe con la justicia social. Si el régimen de financiación se rompe para beneficiar a una sola comunidad, el resto tendremos a medio y largo plazo, menos recursos disponibles, los riojanos tendremos menos recursos para satisfacer nuestros servicios y necesidades futuras”. Y además del fondo, ha rechazado la forma. “El acuerdo se ha realizado de forma unilateral, algo insólito porque ha sido un partido político el que ha anunciado este acuerdo”, algo que ha dicho “no pasa en ninguna democracia europea, por lo que debe tener consecuencias”.

Asimismo, el pre acuerdo marca para Capellán un punto “irreversible porque se ha realizado sin tener en cuenta a los organismos afectados, sin sentarse con los consejeros de las comunidades autónomas para explicarles cómo se va a hacer y qué consecuencias va a tener y sin que el presidente de España haya convocado a los presidentes de las comunidades autónomas”. Razón por la pedido una reunión “inmediata” con todos los líderes autonómicos. “Estamos a tiempo de que esta medida se pare, los riojanos no vamos a aceptar que se adopte una medida así, sin consensuar, ni debatir. No podemos aceptar un chantaje político unilateral”, ha concluido.