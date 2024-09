Las cartas siguen sin llegar a municipios de La Rioja

Continúan los problemas con el servicio de Correos en numerosos municipios de La Rioja. En este caso es la alcaldesa de Nieva de Cameros, Inmaculada Sáenz, quien pone sobre la mesa los problemas de las personas que viven en pueblos pequeños “en los que cada día tenemos más problemas para recibir las cartas”.

Tal y como relata, desde hace meses “venimos notando una preocupante falta de atención por parte de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y, sobre todo, hemos visto como la sobrecarga de trabajo a las y los trabajadores es abrumadora e incluso, podríamos atrevernos a decir, que hasta abusiva”.

Trabajadores y trabajadoras, continúa, “a las que no se les ha sustituido en sus vacaciones ni tan siquiera cuando están de baja y eso que esta Sociedad Estatal anunciaba hace pocas semanas, que Correos se presenta, por su carácter de empresa pública, por la credibilidad de su marca y servicio como el instrumento más eficaz y eficiente del Estado para ofrecer servicios de interés general en el territorio y combatir la brecha digital y la despoblación, afirmaciones que suenan muy bien pero que luego, en la realidad del día a día, no son como dicen, como tantas otras cosas que venimos reclamando porque ser menos no resta derechos ni servicios básicos”.

Algo que denuncia está ocurriendo en Nieva de Cameros y Montemediano donde al menos dos días de la semana pasada no hubo servicio de Correos. “Y cuando han venido, ha sido a costa de dejar otros municipios de La Rioja sin servicio. Y no somos los únicos pueblos que sufrimos esa desidia, también en otros territorios riojanos ha mermado el servicio público sin previo aviso e incluso después de reclamaciones”.

Y las perspectivas parece que no son nada halagüeñas. “Tristemente la situación empeora cada día más para quienes apostamos por un servicio público (ya no digo de calidad) en los territorios de la España Vaciada y pedimos respuestas creíbles y solución a los problemas que se suscitan por falta de voluntad”, asegura Sáenz a la vez que agradece el “enorme trabajo de las personas que realizan el reparto en nuestros pueblos así como al personal de las oficinas rurales por cómo desarrollan sus funciones y por las condiciones de presión en la que desarrollan sus tareas, en demasiadas ocasiones en condiciones climatológicas bastante adversas (tanto de frío como de calor) así como por los desplazamientos que tienen que hacer por carreteras complicadas y demasiadas veces saturadas y nada muy bien cuidadas”.