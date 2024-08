El Gobierno de La Rioja privatiza las operaciones quirúrgicas de seis especialidades por un plazo de cuatro años

Las operaciones quirúrgicas de oftalmología, urología, traumatología, trauma de columna, cirugía general y cirugía vascular en La Rioja se seguirán haciendo en la sanidad privada durante los próximos cuatro años. Así lo ha denunciado el Partido Socialista que ha desvelado la licitación de este servicio realizada por el Gobierno de La Rioja en pleno verano, el 27 de julio, “con nocturnidad y alevosía”.

Al llegar el Gobierno el Partido Popular en el año 2023 anunció la externalización de estas intervenciones quirúrgicas con el objetivo de reducir las dilatadas listas de espera que ascendían entonces a 120 días de media. Así se ha venido haciendo durante el año 2024 y así se seguirá haciendo porque, según el pliego de licitación, el servicio volverá a contratarse con empresas privadas pero no ya por un año, como se hizo inicialmente, sino por un periodo de tres años, prorrogables uno más, con un presupuesto total de 26,6 millones de euros. “Se blinda así la privatización por cuatro años, es decir, durante toda la legislatura y el principio de la siguiente”; ha denunciado la diputada socialista María Somalo.

Denuncian además desde el PSOE que esta licitación no cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Salud de La Rioja durante la pasada legislatura que establecían que la externalización de servicios sanitarios esenciales sólo podía realizarse en situaciones excepcionales y debidamente justificadas y motivadas. “Entendemos que ahora no hay una situación excepcional y menos para los años 25, 26, 27 y 28 cuando ni siquiera sabemos cómo estarán las cosas”, ha explicado Somalo, “se impide que se pueda realizar el debido control de legalidad anual porque el Gobierno de La Rioja no tendrá que acreditar cada año que es necesario externalizar las intervenciones”.

Recuerda además que, según los datos ofrecidos por el PP y que le PSOE siempre ha cuestionado, las listas de espera quirúrgicas han bajado en La Rioja de 120 a 62 días por lo que “si sus datos son ciertos como dicen, estamos muy por debajo de la media nacional que está en 128 días y seríamos la segunda comunidad autónoma con menor lista de espera sólo por detrás de Madrid, que evidentemente también hace trampas”.

Ha recordado que la consejera de Salud, María Martín, “sacaba pecho” hace unas semanas de la reducción de las listas de espera en La Rioja que se situaba en 6.291 personas y sin embargo, en la memoria justificativa para la adjudicación de estos contratos, la cifra que aparece es de 9.027 pacientes. “Nos preguntamos cuál es la fecha real, si nos tenemos que creer el dato de la rueda de prensa o el número que disponen para justificar ahora la externalización”, plantea. El pliego de licitación argumenta que este contrato de cuatro años se realiza para cumplir con el “compromiso institucional” de bajar las listas de espera por debajo de los 60 días, algo que Gonzalo Capellán llevó por bandera en su campaña electoral pero “si realmente ahora están en 62 días como dicen, no se entiende que necesiten cuatro años para bajar de 60”.

Creen desde el PSOE que el Gobierno de La Rioja ha decidido hacerlo en este momento para asegurarse que esta privatización queda blindada ante la posibilidad de que el próximo año la ley nacional limite este tipo de contratos. “Han hecho un traje a medida para Viamed Los Manzanos (adjudicataria actualmente de cinco de los seis contratos) porque llama poderosamente la atención que en la memoria justificativa se indique que el 30% de la puntuación se dará por cercanía que tenga el centro hospitalario adjudicatario con el Hospital San Pedro que debe ser de menos de 15 kilómetros, una característica que en La Rioja sólo cumple el centro de Viamed Los Manzanos”, explica la diputada y ex consejera de Salud de La Rioja. Por eso consideran que “es el PP de siempre que entiende la salud como un negocio, no sólo para altos cargos y directivos de la sanidad riojana sino también para los amigos de siempre”.

Según ha detallado, “llama también la atención que ahora se vaya a externalizar las intervenciones de cirugía vascular y cirugía cardíaca cuando en el año 2022 se habilitó una sala híbrida para este tipo de intervenciones y en 2023 se estrenaron dos quirófanos para las mismas. No se entiende que ahora que hay más recursos que nunca para esa especialidad, se externalice”.

El PSOE considera que el problema de las listas de espera es estructural y la única manera de revertirlo es la apuesta por los recursos propios por eso no entienden que el Gobierno de La Rioja no tenga ningún plan de incorporación de nuevos quirófanos en el San Pedro o contratación de más personal sanitario. “Tenemos claro además, porque se ha demostrado, que la externalización de los servicios repercute en la calidad de los mismos porque no sólo se externaliza el centro y el personal sino también los materiales, incluidos los implantes, y la calidad de los implantes de la sanidad riojana no tiene nada que ver con los que se utilizan en las intervenciones privadas”; explica Somalo que recuerda además que el centro sanitario Viamed Los Manzanos no tiene Unidad de Cuidados Intensivos ni de intervención inmediata.

A esta licitación, publicada el 27 de julio, se han presentado tres empresas. La primera es Viamed Los Manzanos, actual adjudicataria de cinco de los seis contratos externalizados; la segunda es la clínica Montpellier de Zaragoza, que realiza actualmente las cirugías de trauma de columna para la sanidad riojana y la tercera es IDQ Hospitales y Sanidad, “que tendrá pocas posibilidades porque no nos consta que tenga ningún centro hospitalario en la Rioja, por lo que tendrá directamente 30 puntos menos”.