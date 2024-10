IU reclama que las bodegas que paguen por debajo del coste de producción no puedan recibir ayudas en 5 años

La diputada de Izquierda Unida Henar Moreno ha abogado hoy por que las bodegas que incumplan la Ley de la Cadena Alimentaria y, por tanto, paguen la uva por debajo del coste de producción no puedan participar en ningún concurso público durante hasta cinco años. Moreno ha presentado hoy esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Podemos-IU, del que es portavoz, defenderá en el próximo pleno del Parlamento de La Rioja este jueves.

En ella, esta formación pide instar al Gobierno de La Rioja a “actuar de oficio, y de forma urgente, contra cualquier incumplimiento en la Ley de la Cadena Alimentaria”. A su juicio, “el hecho de que tenga que intermediar una denuncia está impidiendo que se actúe y, por tanto, se hace necesario intensificar los controles y las inspecciones de oficio”.

Junto a esto, apuesta por reforzar el Observatorio de Precios y, según ha reclamado, “darle el valor necesario para que realmente fije el precio porque no puede valer que el agricultor se vea sometido a garantizarle a la bodega que ese precio supera el coste de producción cuando se puede establecer un precio mínimo con este observatorio”.

Moreno ha defendido acabar con la “uberización del campo y no permitir que, en el proceso de compra de uva, las grande bodegas actúen con ”patente de corso“ ante la tesitura de los agricultores de dejar perder un producto perecedero o venderlo a un precio irirorio”.

“No pueden seguirse abonando ayudas a esas empresas, a esas bodegas, que no garanticen que pagan el coste de producción”, ha aseverado haciendo un simil con las relaciones laborales y señalando cuando “a las empresas les salía rentable que les sancionaran por las horas extras porque ganaban más dinero incumpliendo la ley”. En su opinión, “hay que penalizar en cualquier relación futura con la administración, no sólo en aspectos como la destinación, sino en cualquier tipo de ayuda” y no llegar al momento en el que las sanciones sean “ridículas y hasta compensen a las bodegas”, ha dicho.

Moreno ha exigido al presidente del Gobierno riojano, ante su anuncio de que se reunirá con el sector tras la vendimia, que tome medidas antes de que finalice ésta y decida, además, qué modelo se quiere. Dentro de este último aspecto, ha apostado “por un aumento del precio de venta del vino así como plantearse si es necesario o no una planificación del viñedo”.