El PP de Logroño responsabiliza al Gobierno central del aumento de la tasa de basuras una semana después de anunciar la subida

El PP de Logroño ha ofrecido una rueda de prensa para criticar y responsabilizar al Gobierno central del incremento de la tasa de basuras una semana después de anunciar cómo será el aumento de la tasa en Logroño. A pesar de que el pasado 22 de octubre apelaron a la normativa nacional señalando que a su vez esta viene dispuesta por la europea, dos concejales del PP en Logroño han acusado hoy al Gobierno de Pedro Sánchez de “mentir cuando dice que es obligatorio” por una normativa europea.

Los concejales Miguel Sainz y Patricia Sainz han afeado que “en los anteriores cuatro años, ni el señor Sánchez, ni la señora Andreu, ni el señor Hermoso de Mendoza hicieron nada en este sentido”. “Europa nos exigía un plan nacional de gestión de residuos, que evaluara las necesidades financieras que tenemos los ayuntamientos para invertir en un reciclaje que pueda permitir pasar la tasa en función del nivel de residuos realmente generado”, ha dicho Miguel Sainz, lo que, ha consideraod.“supone un altísimo coste que ni Estado ni Comunidad Autónoma fueron capaces de evaluar”.

En segundo término, ha afirmado que “también se echaban de menos las políticas orientadas a corregir residuos en origen”. “Pero aquí toda la carga fiscal y la presión la pone el señor Sánchez en los logroñeses y sus bolsillos, toda, sin excepción, entera”, ha dicho el portavoz del PP, quien ha contrapuesto que, hasta ahora, un 33% aproximadamente del coste de la basura generada en Logroño era asumida por el propio Ayuntamiento“.

Así, y a pesar de que no se señaló en el anuncio de las nuevas tasas, Miguel Sainz ha dicho hoy: “Sánchez nos miente cuando habla de obligatoriedad de esta tasa”, de la que, por contra, ha asegurado que “era potestativa para los estados miembros de la UE, había otras políticas que se podían hacer y que no se han puesto en marcha, pero en España la han hecho obligatoria porque no han hecho los deberes estos últimos cuatro años”.

Según los concejales del PP, “hasta en 22 ocasiones, la presidenta de la FEMPO ha pedido audiencia al presidente del Gobierno para corregir este 'tasazo', pero en ninguna ha sido atendida”, lo que para Miguel Sainz signifuca “menosprecio a los ayuntamientos” en temas como la financiación local o aprobar un presupuesto que actualice las aportaciones del Estado a los municipios“.

El concejal ha criticaco que “la normativa no está mínimamente desarrollada, no hay criterios objetivos para aplicarla y esto va a suponer que nos encontremos en España con miles de ordenanzas municipales que van a tener diferentes criterios y que muy probablemente acaben en un reguero de recursos que van a colapsar los tribunales”.

“Y lo más importante -ha añadido-, cualquier inversión futura en reciclaje o recogida de residuos va a tener que ser ejecutada directamente a los bolsillos de los ciudadanos con esta normativa. Se han perdido años de oportunidades y obtenciones de fondos en la Unión Europea para poder invertir en esos mecanismos tecnológicos que nos permitirían aplicar una tasa progresiva y que realmente el ciudadano pague en función solo de lo que realmente genera”.

“Estamos ante una tasa no progresiva y que castiga muy especialmente los bolsillos de los más necesitados y el mercado de la vivienda”, ha apuntado el portavoz, quien ha defendido, además, que el Ayuntamiento de Logroño ha hecho “un loable intento” en sus ordenanzas fiscales para 2025 de “dar la progresividad que se puede dar hasta cierto punto” a la tasa, “se ha intentado hacerla lo más progresiva posible”. Por ello, ha avanzado que pedirán al Gobierno Sánchez “que reconsidere este tema”, para lo que van a presentar un moción al pleno municipal del próximo jueves 7 de noviembre.

“Entre todas las formas que podría haber utilizado, ha utilizado la aplicación de tasas y de impuestos. Una tasa de basuras que, en este caso, nos va a llegar a todos por igual, a las familias más vulnerables, a las familias que están haciendo esfuerzos aún trabajando, castigando de nuevo a las familias que más dificultades tienen y que en una situación de vulnerabilidad mayor se encuentran”, ha dicho a pesar de que el diseño de la tasa parte del Ayuntamiento de Logroño.

En similares términos se ha manifestado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, en la reunión de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde ha reclamado una reformade la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, para que, ha dicho, “respete la autonomía local en una cuestión que afecta directamente a los ciudadanos y ciudadanas”. Así, desde la FEMP se insta al Gobierno de España y a las distintas formaciones políticas a realizar un estudio pormenorizado del impacto de la aplicación de la Ley 7/2022, así como el impulso de una reforma de esta Ley, “creando una regulación mucho más clara y concisa que evite la discrecionalidad y que respetando la autonomía local, garantice los objetivos de la directiva europea”.