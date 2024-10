Avenida de Portugal “ha florecido” mientras están en riesgo los fondos europeos

Hace menos de una semana fueron los comerciantes y vecindario de Duquesa de la Victoria. Este martes han sido los de Avenida Portugal. También en este caso se han presentado ante los medios de comunicación como una iniciativa ciudadana que que no pertenecen a ningún partido político. Es más su portavoz, Miguel Bujarrabal, asegura que entre ellos hay votantes de toda las sensibilidades, “de izquierda y de derechas”. Distintas sensibilidades y “una misma opinión”, dice, “la satisfacción porque el actual modelo en Avenida de Portugal, una vez eliminado el anterior carril bici por el actual ”que coexiste con el coche y con el que la calle ha recuperado la funcionalidad“. Una funcionalidad que parece no es tal para todos los vecinos porque en la misma comparecencia un asistente ha acusado a Bujarrabal de mentir y ha mostrado su disconformidad con lo relativo al carril bici.

Y es que en para este grupo vecinal y comerciantes, la funcionalidad en esta calle debe permitir “comprar, vender pasear, hacer vida en familia y tener los servicios técnicos y sanitarios”. Es más, este representante vecinal, recuerda que “el anterior proyecto generó caos, inseguridad, siniestralidad entre peatones, ciclistas y coches que antes no existía, contaminación acústica por los atascos y pitidos y polución lo que provocó fuga de familias y comercios y la calle murió”. Sin embargo ahora asegura que “la calle ha vuelto a florecer y a tener su funcionalidad, se le ha devuelto la vida que antes había desaparecido gravemente”, ha insistido sin aportar cifras de cuántas familias se fueron y cuántos negocios cerraron con el anterior modelo de carril bici y cuántos han iniciado su actividad con el actual.

En cuanto a al polémica sobre la posibilidad de devolver los fondos europeos, Bujarrabal considera que en este asunto se ha generado un falso debate. Y es que según ha explicado, Logroño cuenta con unos seis kilómetros de carril bici y “se han modificado unos 200 metros en los que no se ha eliminado un carril bici, se ha cambiado el sentido y ahora es un carril no segregado. Y se está diciendo a la ciudadanía que por esta modificación de 200 metros se tendrá que devolver la subvención” algo que dice no es de su incumbencia y que además “no tiene ninguna proporcionalidad y no tendría ninguna razón de ser” a pesar de que son criterios exigidos por la Unión Europea para la concesión de los fondos europeos.

Y además de mostrar su satisfacción por el actual modelo de carril bici, vecindario y comerciantes han aprovechado la ocasión para recordar al Ayuntamiento de Logroño sus otras reivindicaciones porque están cansados “de ser la calle abandonada del centro de Logroño”. Y que comprado con otras calles, Gran Vía, Bretón de los Herreros, Avenida de La Rioja o Saturnino Ularqui, “todas ellas han sido reformadas y saneadas y esta es la única calle del centro junto a San Antón que lleva 50 años sin ninguna inversión”. En la calle San Antón hay prevista una reforma, que en principio y según el alcalde de Logroño iban a empezar en junio.

Un vecindario que está molesto porque pagan impuestos por una calle de primera pero se sienten “vecinos de cuarta” una calle que denuncian se ha convertido en el “basurero del centro” a la que llega la basura de Gran Vía, Daniel Trevijano y Siervas de Jesús, calles que censuran no tienen contenedores. Y una petición más, la eliminación de la barrera arquitectónica de acceso al pasaje que conecta Avenida de Portugal con Gran Vía, algo que llevan pidiendo desde hace 25 años.

Las voces en contra

A lo largo de la intervención, Bujarrabal ha sido increpado por un vecino acusándole de mentir y de no representar el sentir de todo el vecindario porque entre los que él conoce, ha asegurado, “la mayoría estaba a favor del anterior carril bici”. También la concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Eva Loza, se ha posicionado asegurando que en esta comparecencia “se han ofrecido datos que van a confundir a la ciudadanía”. Eso sí, ha valorado el ejercicio de participación y se ha mostrado a favor de las reivindicaciones relativas a la accesibilidad y el tema de los contenedores, pero lo de hoy, ha sentenciado, “ha sido una intervención política y sesgada en la que se han dicho muchas falsedades que una concejala de la oposición y la encargada de controlar la ejecución por parte del Ayuntamiento de Logroño de los fondos europeos no podía dejar pasar”. Es falso, ha concluido, “que el PSOE de Logroño esté generando un falso debate e intentando asustar a la ciudadanía”. El proyecto del carril bici está sujeto a unos condicionantes europeos que y en función de estos condicionantes se concedieron las subvenciones. El plazo para ejecutar las actuaciones finaliza el 31 de diciembre y después serán los técnicos de la Unión Europa quienes supervisen su cumplimiento.