Comerciantes y vecindario: “El estrangulamiento de Duquesa de la Victoria está provocando que el comercio se vaya”

Se ha posicionado el Ayuntamiento de Logroño, el Ministerio de Trabajo y Movilidad Sostenible, los socialistas de Logroño y ahora también el vecindario y comerciantes de Duquesa de la Victoria. Este miércoles una docena de vecinos y comerciantes han puesto sobre la mesa su postura.Y es que dicen que actuaciones como la que se están llevando a cabo en esta calle “como el estrangulamiento de la calle está provocando que el comercio se vaya y detrás de los comerciantes, el vecindario y la actividad en una calle como esta en el centro de Logroño”.

Es el caso del Mercado de Corregidor de Logroño ubicado en esa zona donde tal y como ha explicado Carlos Rituerto tienen identificados a unos 25 clientes de Rioja Alavesa y la ribera de Navarra que venían una o dos veces al mes y ahora ya no vienen. “Sin esa facturación está en peligro un puesto y medio de trabajo, uno ha desparecido y el otro está en el aire porque si no hay ingresos, no se puede mantener empleo de calidad”. Porque los comercios, aseguran, no pueden sobrevivir únicamente de las compras del vecindario.

Sus demandas son claras. “No vamos a entrar a valorar qué proyecto es mejor o peor, somos comerciantes y vecinos, no decidimos qué hay que hacer y qué no”, han asegurado insistiendo que no defienden la postura de ningún partido político. De hecho, el portavoz de este colectivo, Luis Birigay, ha asegurado que el asunto no se limita únicamente a carril bici sí o no. “Queremos una calle en la que se pueda circular en bicicleta, en coche, en la que también se pueda pasear, vender, comprar, descargar... no se trata de quitar el carril bici”.

Porque su única preocupación es la calle en sí. “No es un tema político sino de uso y funcionalidad de una calle que creemos ha perdido sus funciones con la remodelación que se hizo y que limitó las funcionalidades que tiene que tener una calle de servicio público”. Y esas funcionalidades, han explicado, “es poder circular con fluidez en coche y en bici y andando porque en una calle se tiene que poder comprar, vender, cargar y descargar, asistir técnicamente a los vecinos... y ahora esta calle está estrangulada y hay personas mayores que están teniendo problemas para ser atendidos”.

A su juicio, las obras ejecutadas en Duquesa de la Victoria han provocado el efecto contrario al buscado porque “al restringir un tipo de de circulación, nos ha obligado al resto de vecinos a usar más el coche, algo que antes no ocurría y ahora sí porque está todo deslocalizado”. Por todo ello piden a las instituciones, Ayuntamiento de Logroño, Gobierno de La Rioja e incluso la Unión Europea que hagan su función y se pongan de acuerdo porque lo único que quieren es una calle equilibrada para poder disfrutar de ella, de todos sus servicios y funcionalidades“.