El Ayuntamiento del PP de Logroño estudiaría devolver fondos europeos “por la persecución del Ministerio de Transportes”

“Van a por nosotros en estos proyectos”. Así de rotunda ha sido la concejala del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz sobre la postura del Ministerio de Transportes en relación a los proyectos que se están ejecutando en Logroño con fondos europeos y en concreto el carril bici en Duquesa de la Victoria.

Sanz y Francisco Iglesias han comparecido de urgencia para informar de la comunicación recibida este mismo viernes, a las 14,35 horas del Ministerio de Transportes. Comunicación que desde el Ayuntamiento de Logroño consideran una “amenaza” y una carta que “está al margen de cualquier procedimiento administrativo porque no sigue los cauces previstos en la Ley además de contener una amenaza porque en esta comunicación el Ministerio advierte al Ayuntamiento de Logroño que no cumplir los objetivos y los requisitos puede ser causa de pérdida de subvención”.

En concreto y textualmente la comunicación enviada al Consistorio advierte al beneficiario (Ayuntamiento de Logroño) de su obligación de cumplir y ejecutar los objetivos que fundamentaron la concesión de la subvención y recuerda la obligación de cumplir estrictamente con las condiciones y términos de concesión y aceptación de la ayuda por lo que recuerda al beneficiario que el incumplimiento de estas obligaciones será causa suficiente para la pérdida del derecho al cobro o reintegro de la ayuda concedida.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Logroño, insisten en que el proyecto de Duquesa de la Victoria sí cumple con los objetivos de Europa. Es más, la concejala ha aseverado que “se mantiene el eje ciclista este oeste, que no hay ruptura del eje ciclista, que aumentan las zonas habilitadas para el peatón, que se prevén pasos elevados y que se amplían las zonas verdes”. De forma que las obras en Duquesa de la Victoria continuarán ya que “el proyecto actual mejora el anterior y además es un proyecto avalado técnicamente y consensuado con los logroñeses y logroñesas, comerciantes y todos los afectados además de cumplir con los objetivos de movilidad sostenible exigidos por Europa”.

Con lo que no está alineado el proyecto de Duquesa de la Victoria ha insistido es “con la política de movilidad del anterior alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, no está alienado con la política socialista de un alcalde de Valladolid, Oscar Puente, y tampoco está alineado con ideologías que entendemos nos están persiguiendo. Sí está alineado con las políticas y el marco europeo para una movilidad sostenible”. Y esta postura es la que van a defender en Madrid el próximo 28 de octubre. Y es que el pasado lunes, 30 de septiembre, el Ayuntamiento de Logroño solicitó una reunión con el Ministerio de Transportes que tendrá lugar a finales de este mes y a la que no saben quién acudirá. “Quien no estará es el ministro, Oscar Puente”, ha confirmado Sanz.

Por su parte, Iglesias ha censurado la “cerrazón, intransigencia, falta de comunicación y de cintura política” porque asegura que lo que está ocurriendo con la convocatoria de estos fondos europeos no está ocurriendo en otras convocatorias en las que están trabajando por lo que seguirán defendiendo el proyecto que se está ejecutando en Duquesa de la Victoria “y se finalizará antes del 31 de diciembre”.

El 31 de diciembre concluye el plazo para ejecutar las actuaciones financiadas con fondos europeos. Será entonces cuando desde el Ministerio se evalúe si dichas actuaciones se ajustan a subvención recibida y la posibilidad o no de devolverla. Sin embargo, el Ayuntamiento ya hablado de la posibilidad de estudiar la devolución de dichos fondos y ha lanzado un aviso a navegantes. “En caso de rendir cuentas, tendremos que rendir cuentas todos, el Ministerio de Transportes también porque este proyecto cumple con los objetivos de Europa”, ha insistido la concejala. En cuanto a la cantidad, y preguntado por los periodistas, Iglesias ha mencionado el principio de proporcionalidad. “Nos han amenazado con las siete penas del infierno, pero eso solo alerta a la ciudadanía, no se sabe la cantidad porque es imposible saberlo y deberá evaluarlo el Ministerio de Hacienda que es al final el receptor de los fondos europeos y el que lo ha distribuido”.