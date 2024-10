Denuncian a un concejal del PP de Logroño por prevaricación en la supresión del carril bici en Avenida de Portugal

Ecologistas en Acción de La Rioja- Logroño en Bici continúan peleando contra la supresión del carril bici en Logroño. De hecho, han dado un nuevo paso y han denunciado al teniente alcalde de Logroño, Miguel Sainz, por un delito de prevaricación. La denuncia presentada en el Juzgado de Guardia de Logroño ayer 2 de octubre se dirige “contra los responsables del Consistorio logroñés, firmante de la resolución y otros posibles colaboradores, por la destrucción del carril bici de Avenida de Portugal”. Y en concreto, recoge el escrito, esta se dirige contra el firmante de la resolución de Alcaldía del 21 de agosto de 2023, Miguel Angel Sainz, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Logroño y alcalde en funciones cuando se firmó la resolución“. Pero además, esta se amplía contra aquellas personas que, conforme a la investigación judicial que se realice, puedan considerarse autoras o colaboradoras de los hechos”.

Denuncian un delito de prevaricación porque aseguran que la “resolución se dictó a sabiendas de que se estaba incumpliendo al legislación y porque, además de responder a intereses meramente partidistas, también aprecian un interés personal del firmante de la resolución. Miguel Sainz ha manifestado públicamente que vive en la calle Avenida de Portugal y tenía interés en la desaparición del citado carril bici”.

Y además, estas entidades argumentan que la decisión de suprimir el carril bici en Avenida de Portugal y la resolución de alcaldía firmada, se acordó “sin cumplir con con los requisitos de la normativa regulatoria de los fondos europeos que habían financiado la obra, la cual exigía autorización previa del Ministerio que dicen ”ni siquiera se pidió“. Y es que en el texto presentado en los juzgados recuerdan que la actual corporación municipal de Logroño decidió, por resolución de Alcaldía de 21 de agosto de 2023, destruir el carril bici que se había realizado en la calle Avenida de Portugal de Logroño”.

Una decisión, consideran Ecologistas en Acción La Rioja-Logroño en bici, “totalmente ilegal y arbitraria y que se tomó sin cumplir con los más claros requisitos de la normativa reguladora de los fondos europeos que habían la habían financiado financiado. Entre otros, la supresión del carril bici en Avenida de Portugal se realizó pedir autorización previa al Ministerio, de hecho la autorización se pidió en septiembre de 2023 y la supresión del carril bici se realizó antes, en agosto de 2023. Y además, el carril bici en Avenida de Portugal se suprimió sin que hubieran transcurrido cinco años de la realización del proyecto porque ”era una actuación prácticamente recién realizada“, apostillan.

Las organizaciones denunciantes están convencidas además de que la resolución se dictó “por intereses partidistas y/o particulares y no buscando el bien común de la ciudad, se dictó a sabiendas de su ilegalidad y de los perjuicios económicos que conllevaría” y que cuantifican en 6,5 millones de euros. Pero además, y tras la supresión de dicho carril bici, el Ayuntamiento de Logroño no ha construido una infraestructura ciclista que sustituya dicho carril bici, tal y como marca el proyecto subvencionado. Hasta la fecha, el Ayuntamiento de Logroño no ha realizado infraestructura ciclista alternativa, simplemente propone otras calles para que los ciclistas circulen como alternativa al carril suprimido“. Por lo que, insisten, tanto en la forma como en el fondo es evidente que no se esta cumpliendo con la legalidad al dictar dicha resolución.

Por estas razones, la parte denunciante considera que estamos ante un delito de prevaricación e insta en la denuncia que los perjuicios de una acción ilegal recaigan sobre los responsables de la misma y no sobre la ciudadanía de Logroño.