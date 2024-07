Piden más retribuciones para el personal de los tribunales de oposiciones de La Rioja

El sindicato CSIF denuncia la saturación del personal de los tribunales de oposiciones de La Rioja, saturación que aseguran se han padecido tanto en las oposiciones de Educación como en las del resto de plazas de empleo público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Y es que aseguran que las personas miembros del tribunal están “sobrepasados por la carga de trabajo y por la falta de información sobre los criterios a seguir en su labor examinadora, así al menos lo reflejan las quejas que hemos recibido de los miembros de los tribunales de las oposiciones de Educación y del resto de plazas de estabilización de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja”.

De esta forma explican que en el caso de los tribunales de los procesos selectivos de Educación censuran que se han publicado demasiado tarde y recuerdan que en febrero de este año ya solicitaron que se publicara la convocatoria “para poder así configurar antes la composición de los tribunales”. Porque tal y como relata CSIF “los docentes que son tribunal, son notificados tarde y los opositores no saben con antelación cómo se les va a corregir su prueba, algo que consideramos es inconcebible”. Pero además critican que los miembros de los tribunales no son instruidos y “carecen de directrices claras a seguir en su labor como tribunal. Por otra parte, los opositores se enfrentan a una prueba que no saben cómo será valorada”.

Además, la formación sindical lleva años pidiendo a la Consejería de Educación que sea previsora y adelante tanto los procesos selectivos como los llamamientos. “Somos la última Comunidad Autónoma en hacerlo y por ello los docentes ya han cogido destino y no hay suficientes para cubrir las plazas de La Rioja, provocando la falta de profesores al inicio del curso escolar que en algunas especialidades se puede alargar varios meses escolares o incluso el curso entero”.

Y además, CSIF La Rioja también cuestiona los procesos extraordinarios de selección de estabilización de la Administración riojana que se dividen entre los 10 tribunales existentes. “De estos 10, 4 son tribunales de concurso y tienen entre 20-25 procesos cada uno que se realizan relativamente rápido pues únicamente hay que baremar los méritos aportados por cada opositor”. Sin embargo, “los otros 6 tribunales tienen muchísima carga de trabajo ya que los procesos tienen fase de concurso y fase de oposición lo que conlleva un trabajo mucho mas laborioso. En concreto, el tribunal 5 que se encarga de los procesos para plazas de mayor perfil jurídico deben valorar los méritos y realizar y corregir los exámenes que además deben ser de tipo test y de preguntas de desarrollo. Esta complejidad les lleva a dedicar muchísimo tiempo tanto de su jornada laboral como fuera de ella y provocarles un estrés añadido ya que deben seguir sacando adelante su trabajo ordinario y en muchos de los casos, estos profesionales trabajan en puestos donde los plazos son de vital importancia”.

Por todo ello, desde el sindicato piden a la Administración que reconozca el “sobresfuerzo que están desarrollando los miembros de los tribunales de las oposiciones que llevan meses dedicando mañanas, tardes e incluso fines de semana en los que casi no tienen tiempo para su vida privada y están soportando un gran estrés para sacar adelante su trabajo ordinario y el grandísimo trabajo que realizan como miembros del tribunal”. Un reconocimiento y más retribución porque “las que reciben por este trabajo son ridículas y deberían ser mayores”.