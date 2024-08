La playlist de Beatriz Arráiz: “La política actual suena a 'Ruido' de Joaquín Sabina”

Joaquín Sabina pone la letra de algunas de las dedicatorias musicales de Beatriz Arráiz. Sus gustos musicales son mayoritariamente en español aunque su personalidad la define con una canción en inglés. Creció con Miliki y Hombres G pero este verano no será ella quien elija la música en casa. Estas son las respuestas de la delegada del Gobierno en La Rioja al cuestionario musical del verano de Rioja2.

La canción de su infancia:

Un barquito de cáscara de nuez, de Miliki.

La banda sonora de la adolescencia:

Hombres G.

La canción que marcó su juventud:

Insurrección, de El Último de la Fila.

Qué música sonará este verano en casa:

Sinceramente, la que me obligue a escuchar mi hijo…

Una canción que no soporte:

Sueño contigo, de Camela.

Una canción que le dé ganas de bailar siempre que suena:

La Gozadera, de Gente de Zona y Marc Anthony.

Una canción que defina su personalidad:

Sweet Dreams (Are Made of This), de Eurythmics.

Canción que suena en su cabeza cuando piensa en el clima político actual:

Ruido, de Joaquín Sabina.

Qué canción le dedicaría a Pedro Sánchez:

Antes de que cuente diez, de Fito & Fitipaldis.

Y a Alberto Núñez Feijoo:

Pongamos que hablo de Madrid, de Joaquín Sabina.