Las redes sociales que rompen barreras para las mujeres con discapacidad

“Las redes sociales son una oportunidad importantísima para las mujeres con discapacidad”. Así de rotunda se muestra la directora del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la UNED, Pilar Gomiz, y ponente de la IV Edición de Mujeres sin Barreras. Unas jornadas que cada año organiza La Rioja sin Barreras y que esta edición se centran en las redes sociales que rompen barreras y promueven los derechos sociales.

En una conversación mantenida con Rioja2, Gomiz reconoce que se animó a participar en estas Jornadas por el enfoque positivo de las mismas. Y es que asegura que normalmente “todo lo relacionado con las mujeres con discapacidad se asocia a una óptica pesimista de pobre mujer o la víctima, roles que continúan acompañando en el imaginario social a las mujeres con discapacidad y que tanto daño hacen para que éstas puedan tener una vida plena”. Sin embargo, las jornadas organizdas por La Rioja Sin Barreras se centran en un enfoque positivo, en las posiblidades que ofrecen las redes sociales en la vida de las mujeres con discapacidad.

Las redes sociales permiten a las mujeres con discapacidad romper las barreras que se encuentran para participar en otros ámbitos Pilar Gomiz — UNED

Y para esta experta, las redes sociales son “una oportunidad” por las posibilidades que ofrecen. Así, explica que hay estudios que demuestran que las redes sociales ofrecen espacios alternativos de democratización y participación, tanto política como social, de grupos minoritarios que, por las razones que sean, tienen más problemas de acceso. “Las redes sociales permiten a las mujeres con discapacidad romper las barreras que se encuentran para participar en otros ámbitos, en las redes sociales no hay barreras físicas y tampoco existen las psicológicas y los prejuicios. Esas barreras invisibles que son tan importantes a la hora de hablar de la discapacidad porque en las redes sociales, todos partimos del mismo punto. Existe cierto anonimato que nos protege para ciertas cosas y ellas sienten más libertad”.

De hecho, ya hay asociaciones que han lanzado programas y contenido a traves de TikTok y están llegando muy bien, sobre todo a las jóvenes con discapacidad. “En estos momentos, para poder avanzar en los derechos de las personas con discapacidad, es importante empoderar a las personas con discapacidad y en especial a las mujeres. Mujeres que hasta ahora participan en estos espacios y que son objetos de determinada discriminación por el hecho de ser mujeres, por el patriarcado, y por el hecho de tener una discapacidad, por el capacitismo”. Y las redes sociales, asevera, “les dan la oportunidad de romper todo esto y de mostrarse tal y como son”. Así que las redes sociales cumplen un “papel positivo, son una oportunidad” aunque también reconoce que todavía hay mucho trabajo por hacer.

Hay muchas mujeres con discapacidad que cada día hacen un esfuerzo enorme por participar de la vida social en el día a día y no tienen referentes en los que igualarse Pilar Gomiz — UNED

Un camino por recorrer en el que es fundamental encontrar referntes. “Referentes a las que las mujeres con discapacidad tratarán de imitar porque socializamos por imitación”. Referentes, apostilla, “que no vayan asociados al rol de pobre víctima o a la super heroína porque, con todos los respetos y orgullo para cualquier medallista con discapacidad, no todas las mujeres pueden ser medallistas. Hay muchas mujeres con discapacidad que hacen un esfuerzo enorme por participar de la vida social en el día a día y no tienen referentes en los que igualarse”. Y uno de los mayores problemas de las mujeres con discapacidad, explica, “es la autopercepción. Hay mujeres con discapacidad que han llegado a creerse que tienen menos valor que el resto de mujeres, algo que no pasa con los hombres con discapacidad a los qe nunca se les niega su identidad por el hecho de tener una discacapadidad. Por eso, son tan necesarias estas mujeres referentes en las que puedan verse reflejadas”.

Y las nuevas generaciones juegan un papel determinante y, al parecer, vienen pisando fuerte. “Ya hay muchas chicas que no tienen los prejuicios adquiridos que tenemos las personas más mayores, que no llevan esa mochila y tienen la libertad para expresarse tal y como son, que muestran con orgullo su cuerpo e incluso su discapaciad en las redes sociales y eso anima a otras chicas a participar y entender que ellas también pueden y que no deben sentir que valen menos por tener una discapacidad”. Gomiz es optimista y confía en el poder de las redes sociales y los beneficios para las mujeres con discapacidad, eso sí, “hay que saber utilizar esta herramienta”.

Los mitos que rodean a las mujeres con discapacidad

Porque las redes sociales también replican y reproducen algunos de los mitos que van asociados a las mujeres con discapacidad. “Las mujeres con discapacidad también son víctimas de delitos de odio en las redes sociales por el hecho de tener una discapacidad”. Por esta razón, Gómiz es partidaria de continuar desarrollando el “papel de las mujeres con discapacidad como generadoras de contenido, ellas como participantes que muestren su propia imagen porque hay veces que las mujeres con discapacidad acceden a las redes sociales y encuentran un prototipo de mujer con la que no se identifican y esto quizás les hace salir”.

Mitos que rodean al físico y la sexualidad. “La idea de que las mujeres con discapcaidad no son mujeres como el resto, pero todos partimos de una diversidad que nos hace ser diferentes y hay veces que las mujeres no cumplen con esos cánones de belleza que vienen impuestos y no pasa nada”. Mitos sobre el físico y también sobre la sexualidad. “La mujer con discapacidad pasa de ser un ser asexuado, sin instinto, con la idea de que el sexo no es para ella y que incluso no se plantea que pueda desarrollar libremente su sexualidad al extremo contrario, al de la mujer promiscua, la mujer facilona a la que le encanta el sexo. Estos mitos y estos extremos son malos. Pero también lo es el mito de ser una buena persona per se, por tener una discapacidad. Mitos malos y peligrosos porque las desprotegen. Si pensamos que mi niña, como tiene una discapacidad y es buena, nadie va a hacerle daño y no le doy herramientas para protegerse cuando pase a ser una persona adulta, ¿cómo afrontará situaciones de violencia que sabemos va a tener a lo largo de su vida? Porque las mujeres con discapacapidad, generalmente, siempre confrontan situaciones de violencia a lo largo de su vida”.

Discapacidad y mayor gasto

Las redes sociales derriban muchas barreras para las mujeres con discapacidad, pero levantan otras. Y es que según esta experta la tecnología no es para todos. “Tener una discapacidad, siempre va unido a tener una peor situación económica, a tener un mayor gasto”. Y aunque “afortunadamente el estado de bienestar cada vez es mayor, todavía hay aspectos que quedan fuera y que deben sufragar las personas con discapacidad”. Hace unos años cuenta que entrevistó a una chica con una enfermedad degenerativa muy significativa. Una chica que consiguió sacarse una oposición, “que peleó por conseguir su plaza, incluso denunció a la junta porque le denegó la idoneidad y que se preparó para ser formadora”. Cuando hablaba con ella, Gomiz recuerda que le dijo: “Hay dos razones de peso para ser como soy. Primero, he nacido en una familia en la que, en base a mis posibilidades, mi padres me obligaron a hacer todo lo que consideraban que podía hacer, no me trataron desde el paternalismo. Y segundo, mi familia tenía dinero de forma que pude ir a un logopeda desde pequeña, a un fisio, hacer natación, rehabilitación, pude tener una silla de ruedas con unas características especiales...” Así que “la discapacidad también va asociada a gastos, nos guste o no”. Y discapacidades hay muchas, tantas como personas de forma que habrá personas que necesiten un programa específico para acceder alos contenidos porque tengan algún problema de visión y necesiten unos lectores, otros quizás requieran de contenido subtitulado, intérprete de signos... y todo esto cuesta dinero. “El acceso a las resdes sociales no siempre es sencillo porque se necesita una tecnología que no siempre es asequible a todas las personas”.

Las jornadas organizadas por La Rioja Sin Barreras tendrán lugar este 24 de octubre a las 18:30 en el Centro Cultural Ibercaja en la Plaza de la Diversiad, 2 de Logroño. Encuentro en el que también participará Miriam Fernández, cantante y actriz con discapacidad y ganadora del programa de televisión 'Tú sí que vales'.