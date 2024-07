Contratan personal no sanitario para reforzar al médico y la enfermera de urgencias de Ezcaray, que multiplica por 10 su población en verano

La falta de personal sanitario en verano es un problema en todo el país, que se acrecienta todavía más el aquellos municipios que aumentan su población de forma notable. El caso más significativo en La Rioja es Ezcaray, donde los algo más de 2.000 habitantes superan los 20.000 en la temporada estival.

El consultorio de Ezcaray cuenta con un punto de atención continuada (PAC), como se denomina al servicio de urgencias 24 horas de Atención Primaria en los pueblos, con un médico y una enfermera, por lo que en caso de no tener refuerzo cuando faltan obligaría a cerrar el PAC, como ha ocurrido en veranos anteriores. A ellos se ha añadido en los últimos años únicamente el refuerzo de una ambulancia de Soporte Vital Básico en los meses de verano.

Además, Servicio Riojano de Salud ha contratado este año a cuatro celadores del 15 de julio al 15 de septiembre. Sin embargo, los celadores no son personal sanitario, sino subalterno, que no presentan sus servicios en los puntos de atención continuada. De hecho, en los consultorios el único personal no sanitario que hay son los auxiliares administrativos, cuya contratación depende además de los ayuntamientos.

El Gobierno de La Rioja defiende que este nuevo personal servirá para “constituir un equipo humano adecuado que puede brindar una atención integral y oportuna a los usuarios, ante el aumento de la población residente en la localidad los meses de verano”.

En el consultorio de Ezcaray pasan consulta durante todo el año, en horario de mañana, tres médicos y tres enfermeras. Estos tres equipos comparten Ezcaray con otros municipios de la zona: con Ojacastro uno de ellos; Santurde, Santurdejo y Pazuengos, el segundo y Valgañón y Zorraquín, el tercero.