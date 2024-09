El servicio de podología de los centros públicos para mayores dispara su precio hasta duplicarse

El buen estado de los pies se hace fundamental en edades avanzadas. Afecta directamente a la movilidad y a la salud vascular, por lo que las personas mayores requieren atenciones de podología de manera recurrente, incluso cada mes. Por ello, es uno de los servicios más demandados en los Centros de Participación Activa de La Rioja, los centros públicos como hogares de la tercera edad, donde se realizan servicios de quiropodia a precios más asequibles.

Sin embargo, en los últimos meses el servicio se ha encarecido sustancialmente de forma general, hasta duplicarse en muchos de los centros. Mientras en los anteriores pliegos de contratación el precio no superaba los 12 euros en ninguno de los centros, las personas usuarias llegan a pagar hasta 19 en Santo Domingo y Nájera, los más caros.

El Gobierno de La Rioja explica que el contrato se saca con un precio de salida estudiando el mercado y luego los interesados presentan sus ofertas. Por su parte, el Colegio de Podología de La Rioja señala que los precios contenidos en estos contratos los establece la Consejería de Salud y Políticas Sociales, que no consulta ni negocia estos contratos con los profesionales de este área, quienes son además los que concursan y ofrecen el servicio en los Centros de Participación Activa.

Los precios, centro a centro

Aunque los precios son variables según los diferentes centros, en muchos de ellos el incremento ha llegado a duplicar el precio de un día para otro. De los 12 centros de La Rioja, solo en Haro y Rincón de Soto tienen precios más bajos, eso sí, por unos céntimos. En Haro cuesta 11,87 euros frente a las 12 anteriores (hasta julio de 2022), si bien la vigencia de este contrato terminó el 31 de julio, aunque es prorrogable por 3 años. En Rincón el precio recogido en el pliego es 11,80 euros y antes eran también 12 y en este caso si está vigente hasta el final de 2025.

La subida más importante es la del Centro Participación Activa de la Zona Sur, en Logroño, donde los usuarios están pagando 18,85 euros por servicio (contrato vigente hasta mayo de este año pero prorrogado) y en 2019 pagaban 8,85 y antes, 5,40 euros, según precios contenido en los pliegos de contratación. En el centro de Lobete se acaba de adjudicar y el nuevo contrato ha entrado en vigor el 1 de agosto con un precio de 17,50 euros mientras que antes era de 9,50 euros y entre 2018 y 2019, de 5,50. Es decir, el precio es ahora más del triple que hace cinco años.

Pero si un centro ha visto subir el precio del podólogo en los últimos cinco años ha sido el de la Zona Oeste de Logroño. 1,13 euros era el importe del servicio hasta la pandemia, el más barato de La Rioja. Después, los usuarios sufrieron una subida de precio hasta los 8,95 euros (desde julio de 2022), que ahora se ha duplicado hasta los 18, 45 euros recogidos en el pliego vigente desde el 1 de agosto.

El cuarto Centro de Participación Activa de Logroño es el de Manzanera, que se acada de adjudicar el pasado 30 de agosto con un precio por sesión de 15 euros, que también significa un incremento importante frente a los 11,40 euros recogidos en el contrato vigente desde agosto de 2022 y todavía mayor en comparación con los precios entre 2015 y 2021, que eran 4,80 euros.

La tendencia de subida es generalizada. En Arnedo y Autol son dos de las más moderadas, donde los contrato que entró en vigor al comienzo del año pasado recogía un precio de 11,80 euros y el anterior tenía un precio de 10 euros. Sin embargo, en Calahorra, cuyo contrato del servicio de podología acaba acaba de renovarse en agosto el precio de es de 18 euros, casi el doble que los 9,90 euros del anterior contrato, vigente hasta junio. En los centros de Santo Domingo y Nájera, que ahora tienen el precio más caro (19 euros), también se ha duplicado (10 y 9,85 euros respectivamente en los contratos vigentes hasta la pandemia). En Alfaro solo se ha conseguido el dato del contrato vigente, que incluye un precio de 11,80 euros.

El Colegio de Podólogos reclama que el servicio se realice en los centros de salud

El Colegio Profesional señala que el precio del servicio de quiropodia que se realiza en los Centros de Participación Activa ronda en las clínicas privadas en La Rioja entre los 35 y los 45 euros. Es decir, el precio en los CPA sigue siendo menor pero la diferencia se ha recortado de manera sustancial. “Hay personas mayores que necesitan atención de podología de manera mensual por lo que buscan el servicio más económico”, apunta Marcos Villares, presidente del Colegio, que recuerda que no conviene los costes de una clínica son mayores.

No obstante, Villares recuerda una reivindicación histórica de los profesionales, que siempre han solicitado que los servicios de podología se realicen en los centros de salud puesto que los centros de participación activa no son centros sanitarios y no tienen las mismas condiciones higiénico-sanitarias. Además, defiende la importancia de alcanzar a otros colectivos vulnerables, además de a las personas mayores.

Mientras tanto, las personas usuarias se han visto sorprendidas de los subida del precio, incluso algunas de ellos aseguran que la calidad también ha empeorado. Mantener los pies en buen estado es importante especialmente para las personas mayores e incluso una atención periódica permite detectar problemas que la falta de sensibilidad por edad impide detectar a la persona afectada. Una atención de podología que ahora sale más cara a los riojanos y riojanas de mayor edad.