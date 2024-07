UGT exige la dimisión del rector de la UR: “Es el mayor ataque a la universidad pública en 20 años”

El secretario general de UGT Servicios Públicos La Rioja, Fernando Domínguez, ha pedido “la dimisión” del rector de la Universidad de La Rioja (UR), Juan Carlos Ayala, por firmar un acuerdo con el Ejecutivo regional y UNIR que supone “el mayor ataque hacia la universidad pública en los últimos 20 años”.

UGT se refiere así al acuerdo firmado el pasado mes de junio entre las tres instituciones por el cual la universidad privada (UNIR) se comprometía a no impartir titulaciones presenciales en nuestra comunidad autónoma. Un documento que, tras revisarlo, desde el sindicato consideran que solo responde “a las buenas intenciones de UNIR” porque “no recoge consecuencias si dicha universidad privada, mañana o dentro de diez años, decide romperlo e impartir titulaciones a nivel presencial en La Rioja”.

Fernando Domínguez ha dado a conocer este viernes el acuerdo entre las tres instituciones hecho público el pasado martes en el portal de transparencia del Gobierno de La Rioja. Como explica, el documento viene acompañado también de un informe de los servicios jurídicos del Gobierno de La Rioja que manifiesta la legalidad del presente acuerdo.

“NO HAY GARANTÍAS”

“Sin entrar a valorar la legalidad o no de algunas de las disposiciones de este acuerdo, que será cuestión de los juristas, lo que ratificamos desde UGT es lo que hemos denunciado desde el primer momento, a día de hoy, seguimos dudando de que este acuerdo suponga una garantía para que UNIR no preste titulaciones de forma presencial en La Rioja”, ha afirmado.

Así -explica- “este acuerdo es solo una declaración de buenas intenciones en el que UNIR se compromete a no impartir en modalidad presencial en La Rioja títulos que la UR esté ya impartiendo en la actualidad o que ya estén programados pero no dice nada de las futuras. Primera bandera de alarma”.

Además, prosigue, “el texto no dice nada de las titulaciones híbridas -online y presenciales” y “lo más importante” en ningún punto del acuerdo se dice nada de qué ocurre si una de las partes no quiere cumplirlo en un futuro“.

Por ello -asegura- “hoy por hoy no hay nada que diga que UNIR no pueda impartir en nuestra región enseñanzas presenciales más allá de su voluntad y sus buenas intenciones. Si lo hace no ocurrirá nada”.

De esta manera, Fernando Domínguez asegura que “es grave” que el rector de la UR haya firmado un acuerdo como éste. “Es un documento que va en contra de la universidad pública, no defiende sus intereses y lo ha hecho saltándose a todo el campus universitario. Lo firmó sin contar con la comunidad educativa, ni lo órganos de Gobierno de la universidad... en definitiva, sin contar con nadie”.

Ante esta situación “hemos enviado un comunicado a todos los trabajadores de la UR en la que pedimos la dimisión del rector en su cargo porque pone en peligro la universidad pública de la región”.

El rector -prosigue- “ha perdido la confianza de todo el campus, no dialoga, no escucha y creemos que está deslegitimado para tomar una decisión como ésta”.

En su intervención, Domínguez también critica la actitud del Gobierno de La Rioja y del Grupo Parlamentario Popular porque “se demuestra que no están al servicio de los intereses generales de los ciudadanos sino de las empresas privadas que quieren aumentar sus niveles de negocio”.

“No es de recibo que un presidente de la comunidad autónoma haya avalado junto con el rector de la UR hacer realidad la pretensión de que una empresa privada, como es UNIR, pueda impartir titulaciones presenciales en La Rioja”. Y además “se ha hecho muy rápido, con una enmienda a una Ley en la que se ha modificado el estatus jurídico de UNIR para que pase a ser de 'estrictamente online' a presencial”.

Ante ello “pedimos al Parlamento que corrija esta situación y que escuche a la sociedad riojana”. Si no ocurre “desde el sindicato, como ya hemos hecho anteriormente, defenderemos y apoyaremos todas las movilizaciones que se realicen en contra de este acuerdo”.