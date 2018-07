Emilio Barrionuevo logra un nuevo premio internacional y se sitúa entre los mejores fotógrafos del mundo

El palmero Emilio Barrionuevo se ha situado ya entre los mejores fotógrafos del mundo en blanco y negro. Ha logrado un tercer premio en los prestigiosos Monovisions Photography Awards de Londres por su retrato The soul of the immigrant y una mención especial por el desnudo artístico Water creatura.

El objetivo de Monovisions es descubrir a los mejores fotógrafos monocromáticos de todo el mundo y ofrecer las mejores oportunidades para ser reconocidos y recompensados por su trabajo.

Barrionuevo se ha mostrado emocionado por este nuevo reconocimiento y ha señalado a La Palma Ahora que "cada concurso que me presento es un reto que me pongo en mi trabajo, y cada vez que consigo algún premio es un aliciente que me permite cada día hacerlo mejor, intentar que llegue mi trabajo a más personas y que sientan las emociones de cada retrato".