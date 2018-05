Más de 270 cineastas asumen en el XIII Festivalito La Palma el reto de grabar en siete días

Más de 270 cineastas de diez nacionalidades han asumido el reto del XIII Festivalito La Palma -Festival de Cine de Las Estrellas de grabar un corto en siete días para presentarlo a la sección a concurso, La Palma rueda , informó este sábado la organización.



Hasta el próximo viernes directores, actores y equipos técnicos y de producción trabajarán sin tregua inspirados en el lema oficial de la decimotercera edición del Festivalito La Palma, un verso de Cien Sonetos de Amor de Pablo Neruda.



En la reunión con los cineastas, el director del Festivalito, José Víctor Martín Fuentes invitó a los asistentes a dejarse llevar por el espíritu libre que inspira esta convocatoria anual con el cine en estado puro.



Además, explicó que este año el concurso incluye en su sección oficial y no oficial dos categorías: Andrómeda y Lyra en referencia a dos de las grandes constelaciones estelares.



De esta manera, La Palma Rueda Andrómeda está abierta a la participación de los directores que ya hayan participado previamente en festivales nacionales e internacionales, mientras que La Palma Rueda Lyra para quienes no cumplan el requisito anterior así como para todos aquellos cineastas que habitualmente no sean directores pero que quieran experimentar con ello.



Respecto a los galardones, el director anunció como novedades la inclusión de dos nuevos premios el Premio Dona Sangre, patrocinado por el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia cuyo ganador recibirá una cámara profesional con su correspondiente kit especial y el premio Especial Astrofest, patrocinado por Fundación Starlight que deberán incluir aspectos alusivos a la importancia de donar sangre para salvar vidas o planos de los cielos palmeros.



Para ello, el Festivalito La Palma pone a disposición de los cineastas la posibilidad de compartir experiencias con los profesionales en astrofotografía, así como en el taller de timelapse que en estos días y, en el marco del Astrofest que organiza el Cabildo Insular de La Palma, aprenden técnicas avanzadas de la mano de Tabak Tafreshi, fundador y director de la asociación internacional The World at Night (TWAN) y fotógrafo de National Geographic.



A los premios anteriores se sumarán la Estrella del Público al cortometraje más destacado, la Estrella Al cortometraje más destacado La Palma Rueda Andrómeda y a su homólogo de L a Palma Rueda Lyra, Estrella a la actriz y al actor más destacados, Estrella a la fotografía más destacada, Estrella Homenaje a Cine con TIC, Estrella al Sonido más destacado, Premio Especial a la Distribución y Estrella Homenaje del Público.