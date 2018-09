isLABentura presenta siete proyectos de guión de películas y series ambientadas en La Palma

isLABentura, el Laboratorio Extremo de Guion puesto en marcha por La Palma Film Commission, ha presentado este jueves en Los Llanos de Aridane los siete proyectos escogidos por el Comité de Selección de esta iniciativa. La deliberación tuvo lugar en el Espacio Cultural Real 21 en el marco del Festival Hispanoamericano de Escritores y fue seguida de una rueda de prensa que contó con la presencia de Anselmo Pestana, presidente del Cabildo Insular de La Palma, y de Alicia Vanoostende, titular de la Consejería de Turismo (impulsora del proyecto junto a la empresa pública Sodepal), se informa en nota de prensa.

El presidente de la corporación insular abrió el turno de intervenciones felicitándose por la buena acogida del laboratorio, que ya en su primera edición ha recibido un total de 81 proyectos, de los cuales 62 competían en la modalidad de largometrajes y otros 19 lo hacían en la modalidad de series de televisión. Pestana quiso subrayar la diversidad de orígenes de sus autores, residentes en 9 comunidades autónomas españolas y en países como Reino Unido, Venezuela y Argentina. Por la calidad y cantidad de los proyectos presentados, el presidente adelantó que la organización había decidido aumentar una plaza en el laboratorio, pasando de las 6 originalmente previstas a las 7 que finalmente se seleccionaron.

María José Manso, coordinadora de La Palma Film Commission, recordó que “isLABentura aúna tres conceptos: una isla, un laboratorio y una aventura, por lo que estamos deseando acoger a los guionistas seleccionados y soltarlos literalmente por la isla para que contacten con sus habitantes y desarrollen sus historias”. En ese sentido, recordó que al Comité de hoy seguirá una primera visita de los participantes en los últimos días de octubre, para que puedan familiarizarse con el entorno y seguir documentándose sobre las historias que están desarrollando.

A continuación, intervino la escritora hispano-uruguaya Carmen Posadas (Premio Planeta, 1998), que agradeció la invitación para incorporarse como asesora al Comité y que confesó “reconocer el talento por la envidia que me genera pensar: ¿por qué no se me habrá ocurrido esa historia a mí antes?”. En tono de humor, Posadas manifestó haber experimentado varias veces esta sensación durante las casi dos horas de deliberación.

El veredicto

Además de las ya citadas María José Manso y Carmen Posadas, en el Comité participaron Javier Olivares (co-creador de la serie El Ministerio del Tiempo), Jordi Calafí (coordinador de guiones de Isabel), Yolanda García Serrano (Goya al mejor guion por Todos los hombres sois iguales), Mercedes Afonso (directora de El amor se mueve) y Nicolás Melini (director del Festival Hispanoamericano de Escritores y autor de Brindo por el hombre más puro que conozco).

La directora palmera Mercedes Afonso ejerció de portavoz del fallo para la categoría de largometraje, repasando brevemente los cuatro proyectos elegidos. De VOSTOK 51, escrito por el guionista tinerfeño Carlos Dóniz, subrayó la originalidad de mezclar la llamada Semana Roja, que siguió al alzamiento militar previo a la Guerra Civil, con la carrera espacial rusa. Nunca olvides que te fuiste, de Miguel Sánchez Blanco, fue el segundo proyecto seleccionado y está centrado en la historia real de John Carr, piloto norteamericano extraviado en las costas de Tijarafe. De Mirando al mar, de Mar Franco, destacó su vinculación con la historia de las viudas blancas, nombre con el que se conoce a las esposas cuyos maridos emigraron a América para nunca regresar. Por último, el Comité acordó designar a Niña fea, una historia de Laura León en la que su protagonista busca en la isla la aceptación que su familia le niega.

Javier Olivares, que junto a Jordi Calafí se encargó de la selección de las series de TV, subrayó la apuesta por tres proyectos de épocas y géneros diferentes. En primer lugar ensalzó Isla Bonita bajo nube oscura, de José Luis Molinero Navazo, por su original mezcla entre la investigación de un asesinato y el alzamiento militar del 18 de julio de 1936. De la propuesta comentó que “sus protagonistas son un guardia civil y una maestra republicana que a pesar de estar en bandos distintos se necesitan mutuamente”. La indiana, del tinerfeño Jorge Hernández Pérez, es en palabras de Olivares “un folletín bien planteado” y con el trasfondo de la cultura tabaquera de La Palma. Por último, la tercera plaza se adjudicó a Nuria Cabello, que con Las Palmeras S.L. plantea “una especie de ‘Doctor en Alaska’ en la que una de sus dos protagonistas, ambas mujeres, debe luchar para adaptarse a un lugar nuevo como La Palma”.