Santi Concepción Jr logra su primera victoria en el Campeonato Nacional Rotax

Si algo queda demostrado, es que Santi Concepción Jr. está en su mejor momento de la temporada. A la vuelta de su participación en el Campeonato de Europa ha logrado adquirir un constante ritmo de cabeza. Ya se pudo ver en Recas hace unas semanas con motivo del Campeonato de España Junior y se ha vuelto a ver en Zuera en la penúltima convocatoria del Campeonato Nacional Rotax.

En el trazado zaragozano ha llegado la primera victoria en tierras peninsulares para el joven del Team Concepción. Fue, precisamente, en la segunda carrera del fin de semana. Una tanda vibrante a la que salía en tercera posición y que no se decidió hasta el final. En ella confirmó ser el más fuerte de esta ronda del Campeonato Nacional Rotax, se informa en nota de prensa.

“Estoy muy feliz por el triunfo”, dijo al finalizar el piloto palmero. “Ahora que se está decidiendo el título, ser el más fuerte del fin de semana ha sido muy importante”, pero también destacó que quería ganarle en la pista a su rival portugués. Debido a una desafortunada acción del luso en la primera carrera, séptima del campeonato, “no pude ganar. Faltaban apenas dos curvas y estaba al alcance de la mano”, lamentó. “En la segunda quería ganar a toda costa y pude lograrlo”, alcanzando así su mayor éxito en tierras peninsulares.

Santi Concepción Jr. cerró así su fin de semana en el Circuito Internacional de Zuera. Pero como ha dicho, la séptima carrera del año y primera del fin de semana fue un jarro de agua fría. “Salía desde la pole position y estaba controlando muy bien la situación, pero el líder del campeonato chocó conmigo lateralmente” y el kart del piloto de La Palma voló por los aires y se quedó en sentido opuesto a la marcha. Para volver a reemprender la marcha recortó una curva y cedió las posiciones pertinentes. El mal menor, en esos momentos, era la suma de puntos, pero la sorpresa llegaba al final del día cuando los comisarios lo descalificaban. “Fue una sorpresa, me comporté como un caballero cediendo las posiciones que tocaban”, expresó Santi Jr. Su rival no fue amonestado y el piloto de La Palma vio escapar una victoria casi segura a sólo unos metros de la bandera a cuatros.

“Nosotros nos quedamos con lo positivo, que no ha sido poco”, destacó el piloto apoyado por el Cabildo de La Palma, La Palma Isla Bonita, la Consejería de Deportes del Cabildo de La Palma, Lopesan, Binter, Ayuntamiento de El Paso, Palmafrut, Ayuntamiento Los Llanos de Aridane, Autos Santi Concepción, Mabel Joyeros y el programa Racing for Spain de la Real Federación Española de Automovilismo. El campeonato Rotax tiene mucho nivel, pero la organización de esta cita no ha estado a la altura que requiere un certamen así, “por ello vamos a valorar si estaremos en la última prueba de la temporada. Ya en Valencia, hace unas semanas, sucedieron cosas raras y no quiero pensar que en este deporte vale todo”.

En cualquier caso, la lectura es positiva. Después de un fin de semana que empezó con alguna dificultad de puesta a punto, Santi Concepción Jr. dio con la tecla adecuada y desde las sesiones de libres ya está en cabeza. Así llegó el mejor tiempo en el warm-up, en la pole position y una victoria que bien pudieron ser dos. Con este ritmo, aún queda mucha tela por cortar en la actual temporada.