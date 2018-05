El PP propone “una solución” para que no se pierdan más multas de tráfico en la capital

Juan José Cabrera.

El grupo Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a través del concejal Juan José Cabrera, ha presentado una moción que tiene por objeto “garantizar que no se extravíen más denuncias de tráfico de la Policía Local, evitando que se vuelva a repetir la pérdida de propuestas de sanciones como ocurrió en su día con 161 expedientes enviados a la Alcaldía y no devueltos al Negociado de Multas”, se informa en nota de prensa.

Cabrera asegura que “en 2012 entró en vigor la primera instrucción de servicio que tenía como objetivo lograr un proceso transparente, y ser capaz de garantizar la tramitación eficaz de todos los expedientes sancionadores”. Sin embargo, dice, “los hechos han demostrado que pese al esfuerzo realizado durante la pasada legislatura, se han detectado numerosas incidencias que incluso provocaron la apertura de una comisión de investigación, con un dictamen remitido a la Fiscalía con las irregularidades existentes, lo que indudablemente nos obligaba ya de por sí a un control más exhaustivo”.

El portavoz popular expone que “el propio fiscal, tras analizar la documentación de la comisión de investigación, avisó al Ayuntamiento de que existía una muy deficiente gestión en la tramitación de las multas, como subraya de forma textual el propio letrado, que advirtió además de que debían realizarse las modificaciones que se entendieran oportunas para garantizar el correcto funcionamiento en el devenir de estos expedientes sancionadores, depurando, en su caso, responsabilidades contables, patrimoniales y administrativas”.

Sin embargo, afirma que “meses después de las indicaciones de la Fiscalía no ha habido ninguna modificación expresa para garantizar que la desaparición de multas no vuelve a ocurrir”. En realidad, subraya, “parece como si nada hubiera ocurrido, como si nada nunca se hubiera extraviado y el fiscal no nos hubiera advertido de nada”. “Lo único que pretendemos es que todos los ciudadanos tengan la garantías de que todas las denuncias de tráfico de la Policía Local tienen exactamente el mismo procedimiento, con independencia de que el infractor sea o no conocido, amigo o familiar de un cargo público”, subrayó Cabrera.

Para cumplir con la transparencia que solicita, el grupo Popular “aporta al Pleno una solución en su moción, que en 2014 se comenzó a aplicar por orden verbal del propio Cabrera siendo alcalde pero que en este mandato se dejó de aplicar de forma inexplicable, y que pasa por la exposición en el tablón de anuncios de la Comisaría de la Policía Local de una relación de los expedientes sancionadores de tráfico tramitados durante el último año, con especial mención a la situación en la que se encuentra cada uno de ellos, detallando de manera precisa y comprensible el estado de los procedimientos”. Una información que Juan José Cabrera defiende que “debe ser actualizada una vez al mes, de manera que los propios agentes puedan hacer, si lo estiman oportuno, un seguimiento de las sanciones y realizar las reclamaciones que estimen oportunas”.