El Gobierno aplaza la reunión del Fdcan ante el plante de Pestana y nueve alcaldes

El Gobierno de Canarias ha decidido aplazar la reunión fijada para este martes con el objetivo de buscar soluciones a la situación en que se encuentra el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) en la Isla de La Palma, “tras conocerse la negativa a asistir del presidente del Cabildo Insular, Anselmo Pestana, y los comunicados emitidos en las últimas horas por varios alcaldes de la Isla (nueve en total) anunciando que no asistirán a la misma”, informa en nota de prensa el Ejecutivo regional.

Desde Presidencia del Gobierno se recuerda que “el encuentro se había organizado tras la petición unánime de la comisión de la Fecam en La Palma, en la que están presentes todos los alcaldes de la Isla, y se confía en que se pueda cerrar un encuentro cuanto antes en el que participen todas las administraciones implicadas”.

El Gobierno de Canarias, aseguran, “quiere buscar, cuanto antes, una solución para evitar que La Palma pierda el dinero, por lo que espera poder cerrar en breve una nueva cita en con todas las administraciones implicadas”. Asimismo, se recuerda que “el Fdcan se diseñó con el único objetivo de que todas las islas tengan las mismas oportunidades de desarrollo”.

En la citada reunión, a la que han decidido no acudir 9 de los 14 alcaldes de La Palma, con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se iba a abordar el desarrollo en la Isla del Fdcan (Fondo de Desarrollo de Canarias), especialmente la anualidad de 2017 que, al no haber sido dada por justificada buena parte de la misma por la Viceconsería de Hacienda, ha originado un enfrentamiento entre el Cabildo y el Ejecutivo regional. La reseñada cuestión, si el Gobierno de Canarias y el Cabildo no solventas sus diferencias, puede llevar a que La Palma tenga que devolver 13,4 millones de euros.

En concreto, optaron por no acudir a la repetida reunión los tres primeros ediles del PP (Los Llanos de Aridane, Breña Baja y Barlovento); los cinco del PSOE (Santa Cruz de La Palma, Puntagorda, Puntallana, San Andrés y Sauces y Garafía), y Fuencaliente (UPF).