Labrador plantea en el Parlamento crear un campus universitario en La Palma

La diputada del PP por La Palma en el Parlamento de Canarias Lorena Hernández Labrador ha registrado una PNL Proposición No de Ley) que será debatida en el próximo pleno en el que “insta al Gobierno de Canarias a que, conjuntamente con las universidades canarias, el Cabildo de La Palma, y cuántas entidades crean convenientes, a valorar qué estudios podrían incorporarse en la oferta universitaria en la Isla, poniendo especial atención en las posibilidades que ofrece albergando los mejores telescopios y el mejor cielo del mundo para la observación de las estrellas”, indica el PP en una nota de prensa.

En esta línea, añade, Hernández Labrador ha planteado “la necesidad de trabajar conjuntamente para contar con un campus universitario que cuente con diferentes centros de enseñanza superior dotados de los servicios propios e inherentes a estos centros”.

La diputada, se apunta en la nota, “quién ha estado trabajando” conjuntamente con los compañeros de su formación política en el Cabildo palmero, ha indicado que “llevamos años oyendo que esta posibilidad es viable pero creemos que ya ha pasado el tiempo suficiente para dar un paso más y materializarla contando además de con Enfermería con una oferta más amplia en nuestra Isla”.

“Entendemos como Partido que se trata de una forma de hacer región, de desarrollarnos como Comunidad y de dar un impulso interesante para La Palma no pensando solo en que los jóvenes no se vayan, sino en que exista la posibilidad de que puedan venir a La Palma y que sirva de revulsivo económico como existe en otras regiones de España”, ha indicado.

Escuela de Enfermería

En la nota se señala que la situación actual de la Escuela de Enfermería de La Palma ha sido otro de los asuntos incluidos en la iniciativa en la que ha instado al Gobierno de Canarias a que se cumpla de manera escrupulosa el actual convenio entre Universidad de La Laguna, Cabildo y Servicio Canario de Salud para que las deficiencias que se han dado a inicio de curso no vuelvan a repetirse”. A esto ha añadido que para “el próximo año académico se contemple, en el nuevo convenio que se está negociando, que el sistema docente de la Escuela de Enfermería de La Palma sea presencial en su totalidad, como ocurre en otras islas de nuestro Archipiélago para lo que ha requerido que se dote adecuadamente en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma que se encuentran en proceso de negociación de las cuantías necesarias para ello”.

“La formación presencial es una asignatura pendiente de acabar de desarrollarse en La Palma y entendemos que después de 9 cursos académicos ha habido tiempo más que suficiente para su valoración y ha llegado el momento de dar un paso más”, ha subrayado

No obstante, se indica en la nota, la diputado del PP, “que realizó recientemente una visita a la Escuela de Enfermería donde estuvo en contacto con la Comunidad Educativa, también registró el pasado 5 de octubre una pregunta dirigida a la Consejería de Sanidad, para conocer si el Servicio Canario de Salud está cumpliendo con su parte del Convenio, en especial con la cuantía económica correspondiente”. Labrador ha señalado que “si como ha manifestado la Universidad esto no es así, sería muy preocupante que el Servicio Canario de Salud no esté incumpliendo y que si sólo ha aportado la parte al año de su puesta en marcha, estaríamos hablando de en torno a 240.000 euros lo que es una cifra completamente inadmisible”.

“Si queremos que en La Palma la enseñanza universitaria funcione las administraciones públicas debemos dar ejemplo cumpliendo con los compromisos adquiridos y no poniendo más piedras en el camino”, ha concluido.