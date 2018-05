Raúl Camacho (PP): “La lamentable gestión de la Transvulcania la salvan los palmeros”

Raúl Camacho, consejero del grupo Popular en el Cabildo de La Palma.

El grupo Popular en el Cabildo Insular de La Palma, “después de haber analizado con detenimiento la última edición de la prueba deportiva por excelencia en la Isla”, ha manifestado a través de su consejero Raúl Camacho que “la lamentable gestión de la Transvulcania la salvan los palmeros”, se indica en una nota de prensa del PP.

Camacho ha indicado que desde su formación política plantean “la necesidad de contar con una buena gestión en la organización del principal evento deportivo de La Palma y prueba de referencia en el trail, para seguir manteniendo los estándares de calidad que la habían caracterizado”.

El consejero del PP plantea asimismo que “no se pueden volver a materializar importantes temas de clara descoordinación interna como el caos en el traslado de los corredores con consecuencias de retraso en la salida y su afección también para los asistentes; los cambios de tiempo de corte planteados sin los correspondientes avisos previos; la falta de seguimiento y atención a aquellos corredores que por distintos motivos fueron evacuados, la baja calidad en alguno de los avituallamientos; la ausencia de los boletines informativos del corredor donde se le remitía de manera directa la información necesaria a cada participante o el desarrollo en post-meta donde incluso hubo momentos sin medallas o falta de indicaciones claras para adquirir el merchandising de los participantes”.

“En esta edición nos hemos encontrado con un importante número de incidencias que nos llevan a demandar una mayor y mejor coordinación de los organizadores para que la Transvulcania siga brillando con luz propia”, apunta.

Además de esto, Camacho manifestó que “es importante que se vuelva a recuperar la promoción exterior de la prueba apostando de manera clara por estar en las principales ferias deportivas y aquellas de referencia como la de Montblanc a la que se ha dejado de asistir”, así como “buscar la fecha más idónea sin que coincida como ha pasado este año con el campeonato del mundo que tuvo lugar en Penyagolosa y donde se concentró la élite del trail mundial dejando a la Transvulcania con un importante número de ausencias. Y también recuperar la feria del corredor de la mano de los comerciantes como elemento dinamizador y de referencia los días previos a la celebración”.

“La Tansvulcania era algo más que una simple carrera, era una serie de actividades de todo tipo, formativas, divulgativas, de promoción y de dinamización que creaban ese “ambiente trasvulcanico” previo que nos iba preparando a todo y que desgraciadamente se ha perdido”, añade.

Los populares también señalan “la necesidad de compaginar la prueba deportiva con un elemento de promoción turística apostando por darle una mayor difusión y contando con productos locales, no exportando productos de otras islas como ha pasado con la polémica del gofio”. “La bolsa del corredor debe servir también como elemento de promoción de nuestra Isla y es una pena que por ejemplo no se incluya un mapa de LaPalma o no se apueste de manera clara por productos palmeros y encima se pretenda engañar a la ciudadanía sin asumir el error que se ha cometido”, agrega.

Raúl Camacho ha manifestado que “es el momento para que el equipo de Gobierno del Cabildo (PSOE-CC), y antes el importante número de críticas surgidas por lo que a todas luces ha sido una lamentable gestión de la prueba, hagan balance y busquen soluciones para que estos sucesos no se vuelvan a repetir”. Además, se señalan en la nota, “plantean que la desmesurada politización de la carrera es otro de los aspectos a tener en cuenta y que deberían dejarse a un lado optando por profesionales del mundo del deporte”.

Desde el PP también muestran su “preocupación por la gestión económica de la Transvulcania ya que hasta la fecha no se ha hecho público ningún dato oficial ni de gasto ni de posibles patrocinios, ni tampoco se ha gestionado con transparencia”. “Ante esta situación ya hemos registrado una solicitud de documentación porque entendemos que la Transvulcania debe ser una prueba absolutamente transparente ya que es una prueba de todos y se financia en su mayor parte con dinero público”, expone.

“Es una verdadera pena que un X aniversario de una prueba ya madura como es la Transvulcania haya pasado sin pena ni gloria en lugar de seguir creciendo como debería y ha sido una vez más el cariño de todos los palmeros lo que la ha hecho grande”, opina.

Finalmente, Camacho ha indicado que “la mano del Partido Popular en todas las administraciones públicas está tendida para, entre todos, reconducir esta situación y que la Transvulcania se mantenga como un referente para todos” pero recuerda que “para eso hace falta autocrítica, capacidad de gestión y sobre todo voluntad política para cambiar las cosas”.