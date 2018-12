Errejón lanza la precampaña en Madrid como "alternativa ante la incertidumbre" tras el shock de las andaluzas

Íñigo Errejón se ha lanzado a la precampaña tras la debacle de la izquierda en Andalucía. El candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid protagoniza un vídeo en clave preelectoral estrenado este miércoles con motivo del 40 aniversario de la Constitución en el que llama a "coser España" y reivindica la región como "llave de la esperanza en España" de cara a las próximos comicios de mayo.

"Nosotros todavía no hemos sido la alternativa ante la incertidumbre", ha dicho en un desayuno organizado por Vanity Fair este viernes, en el que ha analizado la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz y los malos resultados de Adelante Andalucía. "Es un síntoma peligroso y tenemos que enfrentarnos a las causas. Las transformaciones en nuestro país han dejado a mucha gente insegura ante la incertidumbre y la precariedad. Tenemos que ser una fuerza que ofrezca certezas y tranquilidad, que no deja a nadie atrás".

Esta, asegura, es su receta para Madrid, que pasa por dirigirse "a los que faltan", también al sector más próximo a Vox. "Que la derecha se escinda, no es nuestro problema. Que la gente se sienta huérfana, sí es nuestro problema. Las señales de alarma que se enciendan por el camino son esas", asume. "No creo que haya 400.000 fascistas en Andalucía. Aspiro a mejorar la vida a aquellos que no te van a votar", añade. Para el candidato, que ha evitado "atribuir culpas y responsabilidades" tras el resultado de Teresa Rodríguez en las elecciones, en Madrid habrá que hacer un "esfuerzo extra" para "no ser un componente más de la olla de ruido y crispación".

En el vídeo lanzado este miércoles, Errejón insiste en el mismo mensaje. "Solo hay una manera de caminar hacia adelante, juntos, cuidándonos. Para hacer una patria moderna, justa, diversa y que no deje a nadie atrás". El discurso alude expresamente a Vox –"algunos viven de sembrar el miedo, desconfianza y división"– y reinvindica la Puerta del Sol, con el movimiento 15-M, como el origen de la "esperanza". "En esta Puerta del Sol empezamos a vislumbrar la esperanza hace ya ocho años. Desde esta Puerta del Sol paso a paso vamos a recuperar el futuro".

"Rita Maestre es parte del corazón de Podemos"

El candidato ha evitado, ante las preguntas de los periodistas, entrar a valorar la escisión en las filas del Ayuntamiento de Madrid pero ha reivindicado a Rita Maestre, una de las suspendidas de militancia, como "parte del corazón" de Podemos. "Es una compañera esencial para el cambio político", ha dicho. Y a renglón seguido ha extendido ese carácter imprescindible al "conjunto de compañeros que están gobernando la ciudad de Madrid". "Existe un proyecto muy firme con Manuela Carmena al frente, que está gobernando muy bien, para revalidar el Ayuntamiento",

El también secretario de Análisis Político y Estratégico de Podemos ha defendido, en este sentido, que no se pueden "vivir las discrepancias internas como agresiones" y asegura que aspira"a mirar hacia adelante contando con los mejores". "Es un problema que en los partidos premia más la lealtad que el mérito, espero que en Podemos no pase eso", ha zanjado.