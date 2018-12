Podemos deja en manos de Teresa Rodríguez el análisis de los "errores" cometidos en la campaña

La dirección estatal de Podemos sigue sin hacer un análisis concreto del batacazo de Adelante Andalucía en las elecciones del pasado domingo. El Consejo de Coordinación ha reconocido este martes "errores" en la camapaña y ha llamado a hacer "autocrítica" por los resultados de la coalición entre Podemos e IU. Pero esperarán al análisis que haga Teresa Rodríguez antes de entrar en los detalles de lo ocurrido este domingo.

"Estamos a la espera de los análisis de Podemos Andalucía. Tienen más conocimiento de lo que ha pasado", ha asegurado la coportavoz de la ejecutiva del partido, Noelia Vera, quien ha reconocido "que algo no ha funcionado bien".

Vera, también andaluza y gaditana como Teresa Rodríguez, ha trasladado a los medios el apoyo de la dirección estatal a su líder andaluza. "Es la compañera que mejor puede liderar el cambio que mejore la vida de la gente en Andalucía", ha señalado la dirigente estatal. "Se ha demostrado la principal voz de oposición a las políticas de derechas de Susana Díaz", ha añadido.

El secretario general ya aseguró el mismo domingo que Rodríguez debía seguir al frente de Podemos Andalucía pese a no cumplir con las expectativas en las elecciones del domingo.

Una opinión que no es unánime en Podemos. Aunque no forma parte de la dirección ni de ningún órgano, Juan Carlos Monedero sí tiene predicamento en las bases del partido. Y en un reciente artículo en su blog, el politólogo asegura: "En política, los errores se conjuran dimitiendo y no parece sensato que lleven los partidos (¿hacia dónde?) quienes han hundido a sus partidos. A no ser que sus partidos no les interesen y sean solamente herramientas personales o de pequeñas familias con el mandato de resistir a toda costa".

Hasta que llegue ese análisis, el debate que ya está abierto es el de la investidura del futuro presidente o presidenta de la Junta. El PP andaluz ya ha avisado de que no cederá la iniciativa en ningún caso a Ciudadanos y ha advertido: "O Moreno es presidente o repetición de elecciones". Por su parte, Pablo Casado ha abierto la puerta a ceder consejerías a Vox para lograr el apoyo a su candidato.

En la dirección estatal de Podemos no entran en este debate tampoco. La decisión, dicen, se tomará en Andalucía. Y recuerdan además que son los inscritos quienes deciden en el partido los pactos poselectorales. Eso sí, Noelia Vera ha recordado que Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo "han sido muy claros en la campaña": "No van a permitir que la extrema derecha gobierne y ahí también está Ciudadanos".

Podemos tiene que abrir un "ejercicio de autocrítica", ha señalado Vera. "Algo se habrá hecho mal en Andalucía para que los resultados no sean los esperados", ha insistido.

Por ello, Pablo Iglesias convocará en los próximos días una reunión del Rumbo 2020, el órgano de debate que reúne a las principales fuerzas de Unidos Podemos: IU, en Comú, En Marea, etcétera.