Díaz Ayuso miente al decir que la Fiscalía ha pedido más pena de prisión para Cifuentes que para la asesina de Gabriel

La candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha roto el espeso manto del silencio que inunda el PP tras la petición de prisión de la Fiscalía para Cristina Cifuentes por el caso Máster. "Me sorprende que para la asesina del niño Gabriel la Fiscalía pida tres años de prisión y para Cifuentes tres años y tres meses", ha dicho en un desayuno organizado por el Club Siglo XXI. La comparación empleada por la dirigente del PP para denunciar "el linchamiento injustificable" a la expresidenta es falsa, pues Díaz Ayuso alude a la petición de cárcel de la defensa de la asesina confesa de Gabriel, no de la Fiscalía, que pide para Ana Julia Quezada prisión permanente revisable.

La dirigente del PP ha cerrado filas en torno a Cifuentes, para quien trabajó en la Consejería de Presidencia. Este lunes, después de conocerse el escrito del Ministerio Público, ya manifestaba su respaldo a la expresidenta en un mensaje de Twitter: "Nadie ha sufrido un linchamiento política y personal como el que está soportando Cifuentes".

Nadie ha sufrido un linchamiento personal y político como el que está soportando @ccifuentes. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 26 de febrero de 2019

Díaz Ayuso se desmarca así del partido, que ya da por amortizada a la expresidenta. El PP rehúsa desde hace meses entrar a hablar del asunto por ser un "tema privado" y definen a Cifuentes como "una afiliada de base" que camina hacia el banquillo despojada de todos sus cargos.

La Fiscalía considera a Cifuentes inductora de la falsificación del acta "a sabiendas" de que acreditaba una defensa de Trabajo de Fin de Máster (TFM) "que jamás se produjo" y que exhibió en varios medios y redes sociales "para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse". En una contestación a un recurso de su defensa, al que ha tenido acceso eldiario.es, el Ministerio Fiscal sostiene además que la expresidenta madrileña maniobró para salvar su "honorabilidad" y "reputación" ante la crisis generada por las informaciones sobre su máster.

"No se terminó dialogando con el nazismo"

En un desayuno organizado por el Club Siglo XXI, Díaz Ayuso ha hablado de pactos, de programa electoral y de Catalunya en un discurso en clave nacional. La candidata se ha declarado "fan" de la Constitución y se ha definido como representante del "relevo generacional" del PP. Para el acto ha escogido al expresidente Joaquín Leguina como maestro de ceremonias, que ha alabado la gestión del PP en la Comunidad de Madrid.

"Los que piensan distinto pueden coincidir en objetivos superiores a los partidistas", ha respondido la candidata, que ha anticipado que gobernará con todos los que digan "sí a la Constitución, sí a España y sí a las autonomías". En su discurso ha insistido, sin mencionar a Vox, en su "compromiso social y político con las autonomías".

En un discurso en clave nacional, ha llamado a la movilización pese al "enorme esfuerzo de dos jornadas electorales en un mes". "Nos jugamos la ruptura de España. El diálogo es un valor, pero el buenismo no es la solución universal. No se terminó dialogando con el nazismo y ETA no fue derrotada con el diálogo", ha afirmado en referencia al desafío nacionalista catalán.

La candidata apenas ha desgranado promesas electorales, pero ha reivindicado la continuación de las políticas liberales en Madrid. "Queremos presentar atractivos fiscales. En Reino Unido, 48 horas valen para abrir una empresa. En Madrid se tardan cuatro o cinco meses". Díaz Ayuso también ha defendido la libertad de elección de colegio y centro sanitario como "derechos".

Como medidas concretas, ha avanzado que propondrá rebajas fiscales a los propietarios que quieran poner una vivienda en alquiler como fórmula para facilitar el acceso a los jóvenes y bajar los precios.