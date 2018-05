Rita Maestre, con Mongolia: "Creo que Manuela Carmena va a volver a liderar el proyecto de Ahora Madrid"

La pregunta más recurrente en la política madrileña en estos momentos es si Manuela Carmena repetirá como candidata para 2019 y, como no podía ser de otra manera, en el coloquio de la revista Mongolia que este martes ha tenido como invitada a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, esta cuestión no podía faltar. Maestre lo ha tenido claro: "Creo que Manuela va a volver a liderar el proyecto de Ahora Madrid", ha asegurado.

La alcaldesa de Madrid mantiene en vilo a Ahora Madrid pero también a todos los partidos de la oposición que esperan la respuesta a esta pregunta antes de dar a conocer los nombres de los que serán sus cabezas de cartel para liderar las candidaturas para la capital. Siguiendo el formato humorístico de esta entrevista con políticos que realizan los integrantes de la revista satírica Mongolia, el periodista Pere Rusiñol y los humoristas Edu Galán y Daría Adanti, Maestre ha descartado por completo que Carmena se vaya de tránsfuga al PSOE.

En esta línea, Maestre reconoce que en Ahora Madrid todas las conversaciones en relación a las próximas elecciones están paralizadas a la espera de lo que Carmena decida y cree que hasta después de verano no se podrá la cuestión sobre la mesa. "Si Manuela no repite habrá que buscar un plan B que evidentemente siempre será peor que el A", ha reconocido la portavoz municipal que se ha descartado una vez más como ese posible plan B. "Encontraremos a una persona que puede representar el proyecto".

Lo que si que considera Maestre es que la candidatura de 2019 tendrá cambios con respecto a la que se planteó en 2015. El peso de las diferentes facciones de Ahora Madrid en estos momentos es diferente a cuando se planteó y considera que además habría que integrar a más independientes y personas de la sociedad civil. En este punto, Maestre coincide con los deseos de Carmena en caso de decidirse por repetir.

Otro de los temas que han estado sobre la mesa son las informaciones relativas a las adjudicaciones de contratos menores por parte del Ayuntamiento de Madrid. Maestre ha comenzado con este asunto bromeando con un "nos han pillado", aunque luego ha dejado el humor a un lado para denunciar lo que considera una campaña de PP y Ciudadanos alimentada por algunos medios de comunicación. "Se trata de una forma de desincentivar a los que trabajan en la economía solidaria y de decir que hay empresas que son válidas, y otras que no".

"También hay una forma poco rigurosa de como se informa sobre el Ayuntamiento de Madrid", ha criticado la portavoz municipal, que ha admitido que en este caso "nos importa más" porque "se pone en cuestión nuestra honestidad y nuestra validez". Como responsable de la comunicación del Ayuntamiento, Maestre ha querido hacer también autocrítica y ha reconocido que cuando llegaron al Gobierno la inexperiencia jugó en su contra.

"Tardamos un poco en aprender. Nos pasamos un tiempo en shock. Lo de Guille Zapata fue una doctrina del shock y nos quedamos sin reaccionar mucho tiempo", ha asegurado la portavoz del Gobierno de Ahora Madrid. Maestre ha asegurado que todas estas cuestiones, como también lo fue la polémica por los trajes de los reyes magos, "quita mucho tiempo".

Podemos, el CIS y el feminismo

Políticamente, Rita Maestre se ha definido en dos ocasiones. La primera: "Soy de Ahora Madrid, de Podemos y errejonista, que son tres espacios distintos". Y la segunda: "Soy de izquierdas y feminista".

Sobre la primera, la portavoz municipal ha abordado las diferencias internas en Podemos y ha reconocido que Vistalegre 2 "no salió bien y no tuvo buenas consecuencias para Podemos", aunque ha defendido que esas diferencias son "sanas" y que al contrario de lo que se dice, representa una nueva forma de entender la política donde ya no gana el que no se mueve en la foto, una actitud que solo produce una "política de mediocres", ha dicho.

Preguntada por el CIS que se ha conocido este martes y que sitúa a Podemos como cuarta fuerza y a Ciudadanos como segunda, Maestre pone el foco en la gestión de la crisis catalana. "Hay gente de izquierdas que dice que va a votar a Ciudadanos solo por el asunto catalán", mientras que, en su opinión, este tema no se gestionó bien desde Podemos: "Tendríamos que haber sido más firmes en la postura y en la defensa de que no somos un partido independentista", ha defendido.