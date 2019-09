Otro curso sin intérpretes para alumnos sordos en Madrid porque el Gobierno no logra atraer empresas que den el servicio

Segundo día que los alumnos y alumnas sordos de Secundaria y de Educación para Adultos acuden a clase sin intérpretes en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid no ha logrado todavía desencallar la falta de estos recursos imprescindibles para que los chicos y chicas puedan seguir con normalidad las clases.

Este martes ha empezado una ronda de negociaciones con empresas para intentar convencerlas de que gestionen el servicio a través de una encomienda. Este servicio está privatizado y se presta a través de estas compañías y no con personal propio de la administración. No será fácil: las compañías reunidas con la Consejería de Educación son empresas que ya fueron adjudicatarias del servicio pero renunciaron a prestarlo. El primer encuentro se han mantenido con Eulen y fuentes del Gobierno regional constatan una "buena predisposición" por parte de la empresa a solucionar el problema. Pero aún no se vislumbra la solución.

Mientras, 123 alumnos y alumnas de 23 centros siguen sin intérpretes de lengua de signos, según ha denunciado el PSOE. "Es una situación muy grave porque los niños han empezado el curso sin intérpretes. Son niños que no van a entender nada en las aulas. Es un derecho fundamental que no está cubierto", asegura la diputada socialista Hana Halloul. El PSOE ha solicitado la comparecencia del consejero de Educación, Enrique Ossorio, y ha pedido reuniones también con la Consejería de Políticas Sociales, gestionada por Ciudadanos.

No es la primera vez que el inicio de curso se complica para este alumnado: es el segundo año consecutivo que empiezan las clases con estas carencias. El esquema es el mismo, según revelan las diferentes adjudicaciones públicas.

El concurso sale unos meses antes de que acabe el curso y se presentan varias empresas: de ellas, algunas son eliminadas por no cumplir criterios de "solvencia" o por ofrecer ofertas "desproporcionadas"; y las que sí encajan con las exigencias resultan adjudicatarias terminan renunciando al servicio porque, aseguran, no pueden cubrir gastos con el presupuesto que aporta la Consejería y el concurso queda finalmente desierto.

Este curso hubo cuatro empresas candidatas para gestionar un presupuesto de casi 2,8 millones de euros para tres años: CILSEM, Eulen, Aires Creativos y Domicilia Grupo Norte. El servicio se adjudicó a la tercera, pero renunció en el proceso. Después a la segunda, que también terminó abandonando. La última había sido descartada desde el principio así que solo quedaba la primera, que ha sido eliminada también la semana pasada por no reunir suficiente "solvencia económica".

CILSEM es la empresa que se ha encargado del servicio este último curso a través de una encomienda de gestión que dio solución de urgencia al concurso desierto. Pero lleva meses sin pagar a sus intérpretes. Algunos no cobran la nómina desde el mes de abril y arrastran una situación de precariedad durante años.

"Los presupuestos son muy ajustados para poder pagar el personal y la Seguridad Social. Siempre hemos trabajado en empresas pequeñas con poca capacidad para gestionar", asegura Emilia, del Comité de Empresa de CILSEM, la empresa que hasta ahora prestaba este servicio con 49 intérpretes y el que gestiona a los especialistas que tienen la misma función en Primaria y Educación Infantil. En estas etapas los intérpretes ya están trabajando porque la adjudicación se cerró por dos años.