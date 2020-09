Se alarga la incertidumbre de los alcaldes del sur de Madrid: "No sabemos nada de las nuevas medidas"

Se alarga la incertidumbre de los alcaldes del sur de Madrid ante las nuevas medidas. Los alcaldes de siete municipios que suman un millón de habitantes se han reunido esta mañana para mostrar su "enfado" ante la desinformación sobre las restricciones que el Gobierno regional anunciará este viernes. Una espera que será más prolongada de lo previsto. Tras la rueda de prensa de los regidores, la Comunidad de Madrid ha avanzado que la convocatoria para comunicar las nuevas restricciones se retrasa a la tarde. Sin hora.

El desconcierto ante los anuncios y desmentidos sobre posibles confinamientos parciales en los barrios y municipios más afectados de Madrid han disparado la "zozobra" entres los habitantes del sur, lamentan los alcaldes, convocados a una reunión telemática con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que fue cancelada el jueves a última hora.

"No puede ser que unas horas antes de la presentación de las medidas no sepamos absolutamente nada", ha lamentado el regidor de Leganés, Santiago Llorente, que asegura que la desinformación se extiende en todos los consistorios, no solo en los del sur. "Es intolerable" que el Ejecutivo de la Puerta del Sol "tome medidas sin hablar ni consensuar con los ayuntamientos", ha apuntado, por su parte, el regidor de Fuenlabrada, Javier Ayala.

Los regidores aclaran que no buscan "confrontación política" pero exigen "coordinación". Para Sara Hernández, al frente del Ayuntamiento de Getafe, "esto no es una ruleta rusa". "A ver a quién le tocan las medidas restrictivas", ha añadido a renglón seguido. Los alcaldes han recordado que representan a "más de un millón de madrileños" y han pedido al Gobierno regional que no tome a los municipios como entes aislados: "Getafe está a una calle del distrito de Villaverde".

Los alcaldes vinculan los contagios del sur con la "desatención" del Ejecutivo de Ayuso a estos puntos, que estaban en una peor situación de partida. "Sabíamos que estábamos en peor circunstancia que otros municipios, sin un grado de protección importante", ha sostenido Ayala, que ha enumerado el cierre de tres centros de salud de Fuenlabrada.

No han aclarado, eso sí, si se opondrían a confinamientos parciales en sus territorios, como pide la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, "porque no se puede valorar lo que no se conoce", pero han avanzado que no van a "permitir políticas clasistas que se refieren al sur". "El sur necesitaba inversión y tenía que haber venido antes", ha indicado Hernández en este sentido, que ha reclamado "el mismo derecho a la protección de la salud viviendo en Parla que en la Puerta del Sol".

Asociaciones vecinales de distritos del sur de la capital han firmado un manifiesto que denuncia que sus barrios han sido "eternamente olvidados" y anuncian su oposición a las medidas. "llamamos a nuestros vecinos y vecinas a reclamar la dignidad del surSon nosotros no harbía cuidados, ni calles ni espacios limpios, ni comida a domicilio ni agua depurada. "Cuando se cumplan las ratios escolares, cuando funcionen nuestros centros de salud, cuando se contraten a los rastreadores necesarios, cuando usar el transporte público no implique hacinamiento, cuando se haga PCR a toda la ciudad... solo entonces, si nada ha cambiado, nos confinaremos", dice el comunicado, distribuido por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).