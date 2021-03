El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, será el candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid en los comicios del próximo 4 de mayo después de que supere las primarias internas de la formación que se celebrarán en los próximos días. El exvicepresidente de la Comunidad de Madrid y líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, ha anunciado que da un paso a un lado y para dejar paso a Bal. "Ha sido una decisión que he tomado yo mismo", ha dicho Aguado durante su intervención en la que ha asegurado que se cierra una etapa para él.

Bal ha explicado que fue una llamada de Aguado la que hizo decidirse: "Me llamó ayer y me dijo: creo que el mejor eres tú, creo que los madrileños ganarían más contigo y menos conmigo", ha expuesto el número dos de Inés Arrimadas en el Congreso de los Diputados. "No pude decirle que no", ha expresado Bal.

"Quiero presentarme a las primarias porque quiero presidir la Comunidad de Madrid, no quiero que nadie nos arrebate el centro, me niego a que en la Comunidad de Madrid gobiernen los extremos", ha dicho Bal durante su intervención. "No hay dos polos, no hay dos españas, está Ciudadanos, la garantía de que en Madrid va a haber políticas sensatas y de centro, por eso me presento", ha añadido.

"Soy muy consciente de los retos que esos suponen. Me encantan los retos".