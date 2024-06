Carabante mantiene la iluminación del Manzanares en Madrid Río y asegura que lo autoriza la Confederación Hidrográfica

“Queremos poner en valor el río Manzanares. Que los turistas y los visitantes tengan otros atractivos fuera del distrito Centro”, decía el delegado de Medio Ambiente municipal, Borja Carabante, mientras defendía su propuesta de iluminar Madrid Río, una sorpresa que lanzó su área hace unos días y que ha despertado numerosas críticas.

“No me sorprende que a la izquierda no le guste esta iniciativa. Cuando es algo bueno, no les gusta”, decía en respuesta a las preguntas de Más Madrid y del PSOE, que llevaron este tema a la comisión de Medio Ambiente.

Carabante aseguró en esta comisión que la Confederación Hidrográfica del Tajo respalda este proyecto de colocar 57 focos a lo largo del tramo situado entre el puente Oblicuo y la pasarela de Andorra (la que tiene forma de Y), además de 4 proyectores con más potencia en la presa histórica, que destacarán su construcción central.

La oposición ha pedido al delegado que retire una actuación que califican de “absurda, injustificada e innecesaria” por su afección a este tramo renaturalizado y que Carabante deje de actuar como “un auténtico delegado anti medio ambiente”. Más de 36.000 personas han firmado en su contra en una petición de rúbricas online.