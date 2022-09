El PSOE pide que Madrid dedique a Javier Marías un espacio público en Chamberí, su distrito de nacimiento

El PSOE apuesta por que Javier Marías sea recordado para siempre cerca del lugar donde nació. El escritor fallecido vio la luz en la calle Covarrubias, en el barrio de Arapiles (Chamberí), muy cerca de Alonso Martínez, y en este distrito es donde el Grupo Municipal Socialista reclama al Ayuntamiento de Madrid que le dedique un espacio público con su nombre. Así lo ha registrado en una petición a la Junta Municipal de Chamberí, para que apruebe esta concesión, así como un reconocimiento a su obra.

El escritor chamberilero presumía de barrio en algunas de sus columnas, como en esta en la que recordaba las calles de su niñez y que arrancaba de este modo:

“Yo nací en el número 16 de la calle de Covarrubias de Madrid, lo cual significa que, pese a la reputación de extranjerizante, traidor a la patria y «anglosajonijodido» (según me llamó en su día un hoy cuasiacadémico rabioso) que me ha acompañado desde que publiqué mi primera novela, soy del barrio más castizo de la capital del reino, a saber, Chamberí. En ese barrio y en los cercanos crecí y me eduqué, y cuando me trasladé de casa, hacia los ocho años, tampoco me fui muy lejos”.

La propuesta del PSOE se suma a la formulada por Más Madrid anoche, en boca de su portavoz, Rita Maestre: “Aunque era poco dado a los honores oficiales, creemos que Madrid debe recordar a Javier Marías. Proponemos a Almeida y al resto de fuerzas que una calle o una biblioteca lleven su nombre como reconocimiento a su talento literario, siempre de acuerdo con la voluntad de su familia”, escribió en un comunicado.

Hijo del filósofo Julián Marías, y miembro de una familia de intelectuales y artistas, Marías también pasó parte de su infancia en Estados Unidos, donde su padre estuvo exiliado durante el Franquismo, hasta que pudo regresar a España.

Javier Marías recibió una sólida educación liberal en el Colegio Estudio, heredero de la Institución Libre de Enseñanza, y se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Durante un tiempo fue profesor de literatura española en la Universidad de Oxford y en el Wellesley College (Massachusetts).