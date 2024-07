Las celebraciones futboleras del PP: del perfil bajo de Gallardón en el Mundial a un Almeida que hace suya la victoria de España en la Eurocopa

“Madrid vibra con la Eurocopa de todos”. Con este mensaje celebraba anoche el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, el triunfo de la Selección Española en la Eurocopa y los posteriores festejos que tiñeron de rojo y amarillo el centro de la capital. Lo cierto es que, aunque la victoria sea “de todos”, el regidor la ha hecho muy suya. O al menos ha escenificado un mayor protagonismo en estos actos que el de sus predecesores.

La imagen más comentada llegó ya el domingo, cuando la pantalla gigante colocada en un espacio público como la plaza de Colón se convirtió en todo un photocall de los concejales del PP en el Ayuntamiento de Madrid, al que se sumaron tanto el líder de la oposición en el Congreso, Alberto Núñez Feijóo, como el portavoz de su partido en la misma institución, Miguel Tellado. La jornada dejó vídeos e imágenes de Almeida saltando junto al líder de su partido y algunos de sus concejales más destacados: la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz; el presidente del Pleno, Borja Fanjul; la responsable de Deportes, Sonia Cea [cuya área organizaba el acto] o la concejala de Cultura, Marta Rivera de la Cruz.

“El Ayuntamiento no cursó invitaciones. Había una zona reservada para autoridades, a la cual podrían haber accedido aquellas que se hubiesen presentado”, manifestaron desde el Consistorio a Somos Madrid, después de que fuentes de Más Madrid y del PSOE confirmaran a este medio que sus ediles no fueron invitados al evento y que tampoco tuvieron constancia de que podían haber acudido a la zona VIP habilitada.

Dichas fuentes indican a este medio que sí recibieron invitación a los actos de carácter municipal durante la celebración de este lunes, después de la polémica causada por lo sucedido el domingo. En ellos, sin embargo, Almeida volvió a tener un protagonismo mayor que el habitual.

El regidor recibió la comitiva de futbolistas a su llegada a la plaza de Cibeles, escenario elegido para festejar la consecución de este cuarto título europeo. Recibió el saludo (muy cordial) del seleccionador, Luis de la Fuente, y el capitán, Álvaro Morata. Con ellos se dejó fotografiar besando el trofeo de la Eurocopa.

Este papel preponderante contrasta con la presencia testimonial de Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid en 2010, cuando la Selección celebró en la ciudad el mayor éxito deportivo de su historia: el Mundial de Sudáfrica. Las únicas fotografías difundidas en aquella ocasión por el Ayuntamiento retrataban al exregidor entre el público congregado en Cibeles para aguardar el paso del autobús con los jugadores entrenados por Vicente del Bosque.

De hecho, no hay constancia de la presencia de Gallardón en el lugar elegido para festejar el título. En aquella ocasión tuvo lugar en la explanada del Puente del Rey, junto al río Manzanares, y el Palacio de Cibeles (sede del Ayuntamiento) fue tan solo lugar de paso del autobús de los campeones. Tampoco hay instantáneas o publicaciones que registrasen la presencia de su sucesora, Ana Botella, después de que España se alzase en 2012 con su última Eurocopa hasta la fecha.

Desde el área de Deportes justifican el contraste por el cambio en la ubicación de los festejos: “La Real Federación Española de Fútbol eligió la Plaza de Cibeles para la celebración del título de la Eurocopa logrado por la selección. La Federación requirió el uso de parte del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, por lo que el alcalde saludó a la selección a su llegada, tal y como ha podido verse en diversas imágenes”.

“No hubo ninguna recepción oficial, ni acto protocolario. Únicamente se produjo un saludo por parte del alcalde de Madrid a la selección en el momento de su llegada a la casa de todos los madrileños, gesto que los jugadores agradecieron. Asimismo, también acudieron ayer a Cibeles la portavoz socialista, Reyes Maroto, y el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith”, informan a Somos Madrid estas fuentes municipales.

Almeida, “como un cerdo en una charca”, defiende el “Gibraltar español”

El actual alcalde de la capital no ha dejado pasar la oportunidad de seguir opinando sobre la fiesta de este lunes. Almeida ha defendido a los futbolistas que, contentos y radiantes, aprovecharon la ocasión para corear el grito de “Gibraltar español”. El exjugador del Chelsea Álvaro Morata o el futbolista del Manchester City Rodri Hernández fueron algunos de los que lo hicieron con mayor fervor.

“Los jugadores no dijeron nada que el común de los españoles no sintamos”, ha declarado este martes en unas declaraciones en Telecinco recogidas por Europa Press. Ha definido el cántico como “muy bueno”, para apostillar después que no quiso “ofender a nadie”, además de mostrar su “máximo respeto” por Reino Unido.

Almeida definió la celebración de este lunes como “muy emocionante” y se ha mostrado agradecido con la Real Federación Española de Fútbol por elegir Cibeles y la sede del Consistorio como “base operativa” para el festejo: “Disfruté como un niño la noche de reyes, como un cerdo en una charca”.

Paralelamente, el Ejecutivo municipal ha complementado la presencia de Almeida y su equipo en estos eventos con otras actuaciones como la customización del transporte público anunciada por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.