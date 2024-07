El frío saludo de Dani Carvajal a Pedro Sánchez en la celebración de la Eurocopa

Dani Carvajal ha sido uno de los grandes protagonistas de la Eurocopa. Dentro y fuera del campo. Dentro, por su juego en la banda derecha que le ha hecho merecedor de ser reconocido como el mejor lateral diestro del campeonato. Fuera, por su gélido gesto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ha sido durante la tournée para celebrar la cuarta Eurocopa masculina lograda por España. Al llegar a La Moncloa, el jefe del Ejecutivo ha saludado uno a uno a los 23 jugadores y al cuerpo técnico. Sin embargo, ha sido el saludo con Carvajal el que más ha llamado la atención.

Carvajal es, junto a Álvaro Morata, el capitán de la selección española y, por ello, era el segundo en la fila para saludar al presidente del Gobierno. El lateral del Real Madrid ha tendido la mano a Sánchez de manera breve, poco efusiva y mientras miraba a otro lado. Un gesto, el de Carvajal, que no ha pasado desapercibido y ha provocado que las redes sociales se hayan hecho eco de este tenso momento.

El vídeo, emitido en directo por Moncloa, se ha hecho rápidamente viral y comentado en redes sociales. Aunque Carvajal nunca ha hecho pública su posición política, sí ha dejado entrever unos postulados que no se acercan a los de Sánchez y su Gobierno. Un hecho que se ha reproducido entre los usuarios de X, la red social conocida anteriormente como Twitter.

Algunos de los principales influencers de la derecha española se han hecho rápidamente eco a través de mensajes de apoyo a Carvajal. El polémico activista Vito Quiles, jefe de prensa de Se Acabó la Fiesta, celebró este gesto, recuperando una foto antigua que se había hecho con el capitán de la selección.

Bertrand Ndongo, por su parte, también ha celebrado el gesto. “Es dios, Dani Carvajal”, ha asegurado, después de compartir “la tremenda cobra de Carvajal al felón”.

“El mejor”, ha asegurado Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso.

El lateral de la selección y del Real Madrid nunca ha mostrado el sentido de su voto, pero sí ha sido conocido por algunas declaraciones que dejan entrever su sensibilidad política. Una de sus declaraciones más polémica se produjo hace un año cuando la selección española femenina se convirtió en campeona del mundo y se generó la polémica por el beso no consentido del entonces presidente de la Federación, Luis Rubiales, a la delantera Jenni Hermoso. “Admitimos que el comportamiento del presidente no fue adecuado pero tendrán que ser los estamentos los que determinen si Jenni Hermoso es víctima o no; no podemos condenar sin conocer qué ha pasado”, aseguró en una entrevista al ser preguntado por este hecho.

En otra ocasión, Carvajal decidió cargar contra la monologuista Eva Hache después de que ésta criticara en redes, allá por 2019, una manifestación convocada en Colón en la que se unieron todas las derechas en España. “No es necesario faltar al respeto a los que no opinan como usted. Tenemos un país libre, con mucha diversidad, y cada uno de nosotros buscamos lo que creemos que es mejor para todos. VIVA ESPAÑA”, aseguró el futbolista entonces.

Lo cierto es que la Eurocopa ha estado marcada por la política. Especialmente en Francia, donde los jugadores galos se han posicionado abiertamente contra la extrema derecha. Un gesto que no gustó entonces a Carvajal. “Al final en el momento en el que opinas un determinado bando te va a alabar y un determinado bando te va a criticar. Son insalvables esas opiniones. Yo como jugador me mantengo al margen de mi ideología política. En toda mi carrera lo he hecho y lo voy a seguir haciendo. Al final el voto de cada uno es privado”, aseguró sobre aquel posicionamiento de las estrellas francesas.