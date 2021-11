Colectivos de Lavapiés crean pódcast multilingües en los que informan a los vecinos de su derecho a la salud

Diferentes colectivos ciudadanos de Lavapiés animan a sus vecinos a exigir su derecho a la salud a través de seis pódcast informativos grabados en los cuatro idiomas más hablados en el barrio: castellano, wólof, bengalí y árabe. La campaña, recién presentada, denuncia también la “exclusión sanitaria” que sufren muchos habitantes de Madrid.

La detección de las dificultades que algunos vecinos y vecinas de Lavapiés estaban teniendo para ser atendidos en el centro de salud del barrio, así como la falta de información sobre la situación que estaba atravesando la atención primaria tras la pandemia, propició una reunión entre organizaciones sociales activas en la zona y sanitarios del Centro de Salud de Lavapiés que a la postre fue el germen de los audios que bajo el lema Exige tu derecho a la salud en Lavapiés se acaban de lanzar

Cómo ir al médico, Cómo actuar en una urgencia, Qué problemas hay en el Centro de Salud, Salud sin tarjeta sanitaria (I y II) y No te calles son los títulos temáticos de las píldoras explicativas que se han creado.

Rosa Bajo, colaboradora de Senda de Cuidados y Red Interlavapiés y médica de familia recientemente jubilada, tras pasar sus últimos seis años de profesional en Lavapiés, indica que fue en una reunión de mujeres del barrio donde saltó la voz de alarma.

“Había gente desconcertada por lo que estaba pasando en el centro de salud y un sentir de desatención que apuntaba directamente a los profesionales del centro médico como propiciadores de una barrera para con los usuarios. Yo, como médica, expliqué que no era problema de los médicos ni de las enfermeras de Lavapiés y, así, junto a algunos de ellos, vimos la necesidad de informar a la población sobre lo que sucedía y de cuáles son sus derechos en materia sanitaria”.

Según Rosa, la “grave situación” por la que atraviesan los centros de salud de los barrios no es sólo consecuencia de la pandemia y antes de ella la atención primaria ya vivía momentos delicados. “En Lavapiés la plantilla era insuficiente antes de la pandemia y, luego, la situación se agravó. Las condiciones de trabajo en Madrid son malas, faltan refuerzos y hay una fuga de personal sanitario hacia otras comunidades autónomas”. “Esto es algo que se ha de saber y aún así, todo el mundo debe conocer que tiene derecho a exigir acceso al sistema sanitario, incluyendo las personas en situación administrativa irregular en España”, prosigue Rosa.

Esta médica jubilada insiste en el hecho de que “hay mucha población que reside en Madrid excluida de la asistencia sanitaria, siendo además los más vulnerables”. “Teníamos claro que en los pódcast que hiciéramos debía estar muy presente la existencia de esa exclusión sanitaria y también que la información que proporcionáramos debía estar en los idiomas de muchas de esas personas excluidas, las cuales no se manejan bien en castellano. Hay mucha desinformación y la Consejería de Salud no informa adecuadamente a la gente de cuáles son sus derechos. Por ley, en España hay sanidad gratuita universal, si bien en la práctica hay a quien se le ponen muchas trabas para conseguirla. La sanidad la pagamos todos a través de los Presupuestos Generales del Estado, no solo los que cotizan y, sin embargo, se excluyen a las clases pasivas”.

Personas sin papeles, reagrupados familiares, ciudadanos de la UE sin seguros exportables en sus países de origen y solicitantes de protección internacional son parte de colectivos a los que el acceso a la sanidad se les complica y la burocracia, en muchos casos, puede excluirlos de la atención médica. “Una persona, en según qué circunstancias, que se acerca a un centro de salud y se le dice que no tiene derecho a asistencia médica por cualquier motivo por lo general no lo va a discutir. En esos centros existen trabajadores sociales que pueden ayudarlos y guiarlos, pero es importante que conozcan que pueden tener derecho a esa asistencia. Animar a reivindicarla es el tema con el que cerramos la serie de pódcast”.

Los audios de Exige tu derecho a la salud en Lavapiés tienen una duración corta, responden a preguntas concretas y, aunque surgidos en Lavapiés, son útiles para cualquiera que resida en la Comunidad de Madrid, por lo que los colectivos y asociaciones que han participado en su elaboración -Escuela de Promotoras de Salud Comunitaria, Asamblea 8M Lavapiés, Farmacia Lavapiés, Hola Vecinas, Dragones de Lavapiés, Red Solidaria de Acogida, Senda de Cuidados, Red Interlavapiés, Territorio Doméstico y Valiente Bangla- animan a su difusión a través de las redes sociales.

Además de las dudas que puedan resolver los pódcast, en Lavapiés, quienes necesiten reclamar su acceso a la sanidad pública pueden acercarse a las siguientes asociaciones para solicitar ayuda: Red Interlavapiés (Duque de Alba 13, lunes y miércoles entre las 19 y las 21:30 horas) y Hola Vecinas (Dos Hermanas 14, viernes de 13 a 15 horas).

Los pódcast en castellano