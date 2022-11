Madrid convierte comprar sin pagar impuestos en algo “exciting” para cazar turistas británicos

Las devoluciones de IVA por compras de viajeros son uno de los grandes atractivos para viajar a España para los turistas procedentes de países fuera de la Unión Europea. La devolución en compras y en ocio puede ser de hasta el 15,7%, una oportunidad que no dudan en aprovechar cuando vienen de vacaciones y que el Ayuntamiento de Madrid junto al Gobierno regional quieren aprovechar para atraer a más turistas británicos.

Con este propósito han puesto en marcha una campaña bajo el lema Madrid, where tax free shopping is just another exciting thing. Durante tres semanas carteles con esta frase y la imagen de la Puerta de Alcalá podrán encontrarse en más de 155 soportes de algunas de las principales y más transitadas estaciones de metro de Londres, en soportes digitales de varias estaciones de tren de la capital inglesa y en el centro comercial Westfield London.

A la promoción del tax free se han destinado 400.000 euros procedentes de la Comunidad y el Ayuntamiento, una inversión destinada a uno de sus públicos objetivos. Los turistas que visitaron Madrid durante el mes de septiembre gastaron 1.542 euros de media por persona, según datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En estas cifras, los británicos son los que más dinero dejan en sus viajes a la capital.

En los primeros nueve meses de 2022 Madrid ha recibido la llegada de 191.469 viajeros procedentes de Reino Unido, convirtiéndose en uno de los cinco primeros mercados emisores de turismo extranjero a la ciudad. Además, con motivo de su salida de la Unión Europea a raíz del brexit pueden sacar beneficio de la compra libre de tasas, algo que desde el Ayuntamiento de Madrid consideran “una motivación añadida para el visitante”.

El área de Turismo, impulsora de la campaña, además de informar de las ventajas de no pagar impuestos en sus compras a los británicos, ha aprovechado para destacar la amplia oferta de comercios y experiencias únicas de compras que ofrece la capital. Para ello se ha creado un portal específico, en el que todo aquel que esté interesado en estas ventajas podrá organizar futuras compras y conocer más datos sobre la gastronomía, el arte y la cultura de Madrid. En él se destacan sitios de compras como las galerías de lujo de Canalejas, el Rastro o las tiendas de Malasaña y Chueca.

Desde este lunes y durante las próximas tres semanas, lugares icónicos de la capital de Reino Unido como las estaciones de Piccadilly Circus, Westminster, Oxford Circus o Leicester Square serán el escaparate perfecto para vender la cara “buena” de Madrid.