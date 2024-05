El juez frena a los ultras de 'Educadores contra el Adoctrinamiento': “No se trata de prohibir la expresión de opiniones”

Seis miembros del equipo directivo del Instituto Joan Fuster de Bellreguard declararon el pasado 26 de marzo en condición de investigados (acompañados por un abogado) ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Gandia, tras la querella de una entidad ultra de la órbita de Vox por un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo, con penas de uno a tres años de prisión, por haber autorizado la instalación de un mural de homenaje al artista vasco Fermin Muguruza.

Poco más de un mes después de la citación, que propició un clima de miedo en el centro docente, el juez ha dictado un auto de sobreseimiento provisional de la causa que frena de plano las pretensiones de la asociación.

La resolución enmarca la querella en el debate sobre la “posible colisión del delito de enaltecimiento del terrorismo con los derechos constitucionalmente establecidos a la libertad de expresión y a la libertad de opinión”, según indica el auto, que no es firme. “La simple ligazón con la libertad ideológica o de expresión no legitima la conducta 'per se' situándola por definición al margen del Código Penal”, advierte el magistrado.

El auto detalla las acciones penalizadas por el Código Penal español en relación con el delito de enaltecimiento del terrorismo a modo de “barreras” al ejercicio de la libertad de expresión y opinión, “condicionada por otros derechos y exigencias constitucionales”.

La tipificación penal del enaltecimiento del terrorismo no consiste, advierte el juez, en “prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional”. “Tampoco”, agrega, “prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad”.

“Se trata”, por el contrario, “de algo tan sencillo como perseguir la exaltación de los métodos terroristas, radicalmente ilegítimos desde cualquier perspectiva constitucional, o de los autores de estos delitos, así como las conductas especialmente perversas de quienes calumnian o humillan a las víctimas al tiempo que incrementan el horror de sus familiares”. Son actos que “producen perplejidad e indignación en la sociedad y que merecen un claro reproche penal”.

Nada más lejos que el mural denunciado por la asociación 'Educadores contra el Adoctrinamiento'. A tenor de las diligencias de investigación practicadas, singularmente de la declaración de los seis investigados del equipo directivo del instituto, “no se desprende indicio alguno de que se haya cometido un delito de enaltecimiento del terrorismo”, indica el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Gandia.

Muguruza “no ha sido nunca condenado”

Además, el auto recuerda que Fermin Muguruza, líder de las míticas bandas Kortatu y Negu Gorriak, “no ha sido nunca condenado por ningún delito de terrorismo o de enaltecimiento del terrorismo”. De hecho, el artista pidió públicamente a ETA que abandonara la violencia.

La querella de la entidad reseñaba supuesta simbología de ETA en la obra del muralista Toni Espinar en homenaje al músico y cineasta vasco Fermin Muguruza. El mural de Bellreguard era un homenaje a Muguruza aprovechando su presencia en la localidad de la comarca de La Safor para presentar su película de animación Black is Beltza 2. El magistrado rebate la tesis de la querella de 'Educadores contra el Adoctrinamiento'. Así, el auto afirma que en el mural no aparece “ningún contenido o imagen relacionado con la banda terrorista ETA”.

Con el sobreseimiento provisional, el juez da carpetazo a una causa que ha mantenido investigados a seis docentes. “Más allá del acierto o no o del buen o mal gusto del mural del IES de Bellreguard y en el que aparece Fermin Muguruza, no existe indicio alguno de que los querellados hayan cometido delito alguno relacionado con enaltecimiento del terrorismo, no siendo razonable mantener abiertas las diligencias penales por más tiempo dada la perturbación que ello pudiera suponer para los investigados”, afirma el juez.

En la órbita de Vox

En paralelo a la querella contra el equipo directivo del instituto de Bellreguard, 'Educadores contra el Adoctrinamiento' ha mantenido encuentros con Vox, que gobierna en la Generalitat Valenciana con el PP de Carlos Mazón.

La entidad de la órbita ultraderechista se reunió el pasado 31 de enero con dos diputadas autonómicas de Vox, Ángeles Criado y Julia Llopis. Las parlamentarias mantuvieron un encuentro con Ángel Hortelano, delegado valenciano de la asociación, para abordar el supuesto “adoctrinamiento lingüístico y de género” en las aulas.