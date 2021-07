El PSOE impugna la venta de parcelas municipales en Madrid para construir vivienda libre

“Hay 28.000 familias solicitantes de vivienda protegida, una auténtica emergencia social en Madrid, y la capital no debería vender suelo público al mejor postor sin intentar al menos usar el patrimonio del que dispone para paliar la situación actual”. Las palabras son de Pedro Barrero, concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid, que ha anunciado que el PSOE impugna la venta de decenas de parcelas municipales sacadas a la venta para concurso público desde el pasado mes de enero.

En concreto, el PSOE se refiere a las 10 parcelas para vivienda libre que salieron a la venta en mayo, que adelantó Somos Madrid y sobre las que está previsto que se levanten hasta 238 viviendas. Sobre ellas ha impugnado esta venta y "solicita en su escrito la paralización del concurso como medida cautelar", explica el partido en nota de prensa, con el objetivo de “evitar que esas parcelas sean adquiridas para un fin que el propio ordenamiento jurídico prohíbe, y procurar que sí sean para el uso social que si establece la legislación”.

Los socialistas consideran que no está justificado enajenar parte del Patrimonio Municipal del Suelo del Ayuntamiento cuando no necesita financiación extra ya que el Remanente Líquido de Tesorería del último ejercicio es superior a los 870 millones de euros. También destacan que en la Memoria justificativa de la enajenación del suelo no realizan la justificación de la innecesariedad de los suelos, "tal y como obligan los arts. 131 y 138 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas".

En lugar de la venta de viviendas, el PSOE propone que sobre estos solares se construyan pisos protegidos a cargo de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo porque "la demanda de vivienda social es una necesidad imperiosa”, considera Barrero. También denuncia que en la documentación del Inventario del Patrimonio Municipal de Suelo sobre estas parcelas "no consta su calificación como viviendas destinadas a uso libre".

Tres concursos y 67 millones de euros

La venta impugnada por el PSOE forma parte del tercer concurso iniciado en 2021 para la venta de suelo municipal. El primero fue publicado en el mes de enero e incluyó 17 parcelas para la construcción de viviendas en régimen de cooperativa. Estaban distribuidas en varios distritos, con superficie suficiente para levantar un centenar de pisos y con ellas pensaba obtener unos 12 millones de euros. Sin embargo, la oferta no resultó atractiva y solo consiguió recibir una oferta, así que los otros 16 terrenos quedaron libres. El área que dirige Manuel Fuentes anunció que analizaría lo que había sucedido y estudiaría volver a licitar el resto, previsiblemente a precios menores.

El proceso de venta de estas parcelas, que afectaba a varios espacios comunitarios como el Solar de Matilde en Carabanchel o el antiguo espacio Ganando Metros en Tetuán, fue muy criticado en algunos distritos de Madrid por considerar sus vecinos y organizaciones que los solares se deberían haber utilizado para levantar viviendas púbicas. "El Ayuntamiento quiere malvender nuestro barrio", denunciaron desde Carabanchel o Vallecas cuando se conoció la enajenación de los solares municipales.

El segundo concurso, destinado a la construcción de chalets sobre suelo municipal, está todavía abierto y ha puesto a la venta 38 parcelas públicas, situadas en Moncloa-Aravaca, Fuencarral, Hortaleza y Villa de Vallecas. Con ellas se espera recaudar unos 25 millones de euros y que se construyan hasta 83 casas unifamiliares. Con esta tres operaciones de venta de suelo público, el Ayuntamiento espera que se construyan 421 viviendas y recaudar hasta 67 millones de euros, que deberán ser destinados "a la conservación y ampliación del Patrimonio Municipal del Suelo", según explica la normativa vigente.