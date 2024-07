Un partido en Vallecas para reclamar “antifascismo, barrio y fútbol” entre el Clapton CFC inglés y el CD Independiente

Mientras que el Ayuntamiento de Madrid prepara grandes pantallas y diseña con la policía el protocolo de seguridad por si la selección española gana el domingo la Eurocopa de fútbol, en el barrio de Santa Eugenia se ultiman los preparativos para otra cita de fútbol internacional (y de barrio): los partidos que enfrentarán este sábado a las secciones masculina y femenina del Clapton CFC y el CD Independiente de Vallecas.

Incluso quienes no son aficionados al fútbol popular (un movimiento internacional de clubes democráticos y con valores) recordarán al Clapton CFC por sus apariciones en prensa. El muy hispano y muy internacionalista ¡No pasarán! ha estado de moda durante las últimas semanas con motivo de las elecciones en Francia, donde el lema ha sido una de las proclamas del antifascismo electoral. Pero la consigna, que es patrimonio de la protesta global, ya aparecía en las camisetas que presentó en 2018 el Clapton CFC, que consiguieron captar la atención de nuestro país (hasta el punto que la tienda del club se vio desbordada con peticiones de la camiseta procedentes de España).

Se trata de la segunda equipación del equipo, con los colores de la bandera republicana y estrellas de tres puntas como las de las Brigadas Internacionales. La camiseta fue democráticamente elegida por sus seguidores con motivo del 80 aniversario de la guerra de España.

“El partido sale por un cúmulo de bonitas casualidades”, explica Diego, secretario del CD Independiente de Vallecas. En los últimos años, el equipo londinense ha salido al extranjero en pretemporada (el año pasado jugaron en Barcelona contra el Jupiter) y esta vez pidieron en sus redes sociales sugerencias sobre sitios adecuados para salir a jugar. Un aficionado nombró Vallecas y el Independiente, empezaron a hablar y hasta hoy.

El partido entre el Independiente y el Clapton se juega el mismo fin de semana que se celebran las populares fiestas de la Karmela y su batalla naval. En el escudo del CD Independiente de Vallecas aparece un caballo blanco (en referencia a una leyenda que cuenta que los de Vicálvaro llamaban Hijos del caballo blanco a los vallecanos que llevaban el pan al pueblo), un viejo balón, una estrella obrera y el ancla, que nos transporta directamente a la reivindicación utópica y barrionalista Vallekas puerto de mar. La conexión con la Karmela es tan clara que la Cofradía Marinera de Vallekas hará el saque de honor del partido femenino.

“La mayoría de los integrantes del Clapton CFC llegan esta tarde y algunos mañana, se han tenido que buscar la vida para viajar”, explica Diego. El encuentro irá más allá del terreno de juego. Durante la mañana del mismo 13 de julio se llevará a cabo una visita con el equipo al monumento a las Brigadas Internacionales, ubicado en los jardines que tienen dedicado en Vicálvaro. El acto será guiado por la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, cuyo presidente hará por la tarde el saque de honor del partido entre los equipos masculinos. Por supuesto, también conocerán Vallecas en fiestas y se mojarán el domingo reclamando la independencia vallecana en el bulevar de Peña Gorbea.

Fútbol popular e internacionalismo de barrio

“Este club te pertenece a ti y a mí”. Esta proclama del club del este de Londres identifica a los dos equipos que saltarán al campo el próximo sábado, pero no acaban aquí las conexiones. Tanto en el londinense barrio de Forrest Gate como en Vallecas se escuchan por la calle infinidad de acentos. El del este de Londres pasa por ser el más diverso de todo Reino Unido y ambos distritos vallecanos (Puente y Villa de Vallecas) son lugar de acogida migrante. El campo del Clapton CFC, The Old Spotted Dog, es una cancha histórica que nació asociada a un pub, el Spotted Dog. El Independiente, donde todo es más nuevo, tiene por sede social el Pon de Beber, un establecimiento de la calle Arroyo del Olivar (Puente de Vallecas). Si la segunda camiseta del Clapton CFC se hizo conocida por ir de frente con sus valores, los beneficios de la venta de elástica del CD Independiente de Vallecas se destinan al pueblo saharaui.

“La filosofía de los dos clubes es la misma, nos une el antifascismo, pero en España vamos a remolque en esto del fútbol popular, clubes de socios, asamblearios, o como queramos llamarlos. Todo empezó en Inglaterra y Alemania, para nosotros son un espejo en el que mirarnos”, explican desde el CD Independiente de Vallecas.

El descontento por la deriva comercial e impersonal del fútbol moderno es otra de las señas de identidad en la que se encuentran ambos equipos. El Clapton CFC tiene su origen en el Clapton FC, un equipo fundado en 1877 con un pasado gloriosos a principios del siglo XX. El empresario Vincent Mc Bean, su dueño de entonces, quiso dar por terminada en 2017 la sociedad que gestionaba el campo de fútbol y especular con una parte de los terrenos, lo que supuso un punto de inflexión para muchos aficionados del club, que fundaron el Clapton Community Football Club un año después. El Clapton FC fue expulsado de The Old Spotted Dog por impagos y el nuevo club de socios consiguió hacerse con la concesión, para en 2020 comprar el campo.

En el caso del CD Independiente de Vallecas la semilla hay que buscarla en un grupo de amigos decepcionados también con el fútbol profesional y los gestores del Rayo Vallecano. “Algunos seguimos siendo socios del Rayo y otros no, pero sentimos que solo somos un número”, explica Diego. En 2019 nace oficialmente el equipo a la estela de otros clubes de fútbol popular como el Atlético Club de Socios (el más veterano de Madrid) o el Unionistas de Salamanca, el caso más conocido. Juegan la liga autonómica en divisiones bajas y lo hacen en el campo de La Unión, que comparten con el veterano Elida Olimpia. Actualmente tienen entre 125 y 150 socios.

En vallecas saben que el Clapton CFC tiene tirón entre los suyos y, aunque la entrada al campo de Santa Eugenia será gratuita, han pedido a la gente que lleve comida para el banco de alimentos Somos Red EntrePozo VK, con el que colaboran. Al contrario que el domingo, el sábado el fútbol será el centro sin ser lo más importante. Lo dice una de las consignas del Independiente: “Antifascismo, barrio y fútbol”, en ese orden.