Personas sin hogar a 45 grados y desmayos en la plantilla: calor extremo en un centro de acogida en Madrid

Las personas que acuden al centro de acogida Puerta Abierta lo hacen, a falta de un hogar, en busca de un refugio. Este espacio municipal de gestión externalizada se ubica en el barrio de Cuatro Vientos, en el distrito de Latina de Madrid. Da cobijo a aproximadamente 130 residentes que hacen vida en el recinto, en habitaciones de entre tres y cinco inquilinos. Sin embargo, en los meses de verano un molesto y peligroso compañero empeora el martirio de sus vidas: el calor.

Es lo que denuncian en conversación con Somos Madrid empleados de Puerta Abierta, que arremeten contra el “desastroso funcionamiento de la refrigeración” de un centro administrado por la compañía OHL Servicios Ingesan, pero de cuyo mantenimiento es responsable directo el Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida. Varias fotografías en las que miden la temperatura dentro de las instalaciones dan cuenta de estas temperaturas extremas. Las llevan sufriendo años, como ya contaron a este periódico en 2023, pero las averías en la climatización han persistido y más allá de ellas reclaman una actualización y ampliación de los sistemas.

“Hay un problema en las instalaciones del aire acondicionado, del que el Ayuntamiento de Madrid es conocedor, pero que no se soluciona. La empresa de mantenimiento viene constantemente, revisa, parchea y dice que funciona perfectamente, pero, la realidad, es que, en el centro, se alcanzan temperaturas que han rozado los 45º C durante todo el día y la noche”, denuncia Jaime, uno de los trabajadores. Adjunta fotografías en las que el registro de los medidores supera incluso los 55º C.

Emilio, delegado de prevención en el comité de empresa de Puerta Abierta, apunta que “ni un solo momento de la última semana y media se bajó de los 30º C a ninguna hora del día”. Relata que el pasado domingo “dos compañeras sufrieron desmayos”. En cualquier, caso alertan sobre todo de la afectación a los residentes: “Hay muchas personas vulnerables, con problemas cardíacos, oncológicos o respiratorios”.

Coincide con Jaime en que no se trata de que el Gobierno municipal envíe técnicos a corregir los problemas, sino que es preciso una reconfiguración total de los sistemas de refrigeración: “Sufrimos malos aislamientos y la climatización no ha tenido modificaciones ni revisiones desde 2012”. Y apostilla: “La instalación de aire acondicionado es insuficiente y no da a basto para un centro tan grande, tenemos una sola máquina enfriadora en un centro de 2.000 metros cuadrados”.

El Ayuntamiento habla de incidencias “puntuales” y dice que ya acometió reformas

Desde el área de Políticas Sociales del Consistorio afirman, por contra, que se trata de un problema debido a “incidencias puntuales con el climatizador del centro que han sido subsanadas en el mismo día”. Sí admiten que “la empresa encargada del mantenimiento está evaluando el rendimiento de la maquinaria para determinar si es necesario efectuar mejoras”.

“En septiembre de 2023, el distrito de Latina acometió obras de mantenimiento y mejora en las instalaciones del centro con un presupuesto de 269.000 euros. Se revisaron y repararon las máquinas de climatización, que durante este año han funcionado sin incidencias significativas”, añaden desde el Ejecutivo municipal.

Emilio niega que esa intervención tuviese relación con el impacto del calor: “Es mentira. Sí que instalaron rampas de acceso, contenedores, ventanas y modificaron los baños para permitir regular la temperatura. Pero nada que mejore la climatización”, explica. Jaime recalca que la regulación del agua no ha acabado de aplicarse correctamente: “Al ducharse para que se refresquen el agua sale hirviendo y no hay manera de regularla”.

Desde el equipo de Almeida, a la vez que tachan las circunstancias de puntuales, insisten en que se toman medidas para paliar este tipo de situaciones de calor extremo: “Cuando se ha producido cualquier tipo de avería, se han adoptado medidas inmediatas, como la provisión de pingüinos, para garantizar el confort térmico hasta que el problema se solucionase. Seguimos trabajando para asegurar la mejor atención y estancia de los usuarios”.

Jaime explica las limitaciones de esta medida: “Es insuficiente para las dimensiones del centro, ya que si se instalaran más pingüinos la red eléctrica no lo soportaría, quedando las habitaciones de los residentes y otras zonas comunes sin refrigeración”.

“Ellos dicen que la incidencia está solucionada, pero por mucho que hagan los operarios la máquina se recalienta porque está obsoleta. Este mismo jueves han venido y han visto que el motor de uno de los climatizadores estaba gripado y que otro no tiene correa. Lo intentan arreglar, pero el siguiente problema no tardará en aparecer”, se lamenta Emilio.

“Llevamos cinco años con esta situación. Desde 2023 hemos emitido varios informes alertando de que el sistema y la instalación son insuficientes. Y todo esto solo va a ir a peor porque cada vez hace más calor y durante más tiempo. Sientes que te están tomando el pelo”, dice este empleado de Puerta Abierta para concluir. En su voz se atisba indignación, pero también el temor de que el sudor que les cuesta sacar adelante su trabajo acabe provocando que tengan que derramar lágrimas.